【新冠肺炎】綠置居揀樓暫停　歷史檔案館閱覽室僅周一開放

第三波新冠肺炎疫情爆發，本港個案劇增，政府從今天（20日）起實施特別上班安排，只提供緊急及必要服務，部分公務員在家工作。政府檔案處歷史檔案館宣布未來一周，檔案館只維持在周一開放。 房委會表示，因應政府實施特別上班安排，「綠置居2019」全部選樓環節暫停，直至另行通知。

政府檔案處宣布在今日至26日期間，歷史檔案館閱覽室只維持在星期一開放，供已透過線上目錄預約借閱館藏的人士使用，預約名額為七名使用者，以先到先得的形式分配。提供的公共服務只限已預約館藏的借閱服務以及自助複印服務。香港歷史檔案大樓展覽廳將會暫停開放，並繼續暫停訪客及公眾教育活動，直至另行通告。

海關維持正常清關服務 北角顧客服務中心如常開放

香港海關今日亦宣布，除於各仍然開放的出入境管制站維持正常清關服務外，位於北角海關總部大樓三樓的顧客服務中心將如常開放，方便市民及業界遞交申請的需要。

康文署暫停十八區櫃檯服務 8月康體活動會取消

​為配合政府的最新防疫措施，康樂及文化事務署今日宣布，由即日起暫停十八區康樂事務辦事處的櫃檯服務，當中包括辦理康體活動的報名安排，直至另行通知。康文署於8月份舉行的康體活動亦將會取消，以減少社交接觸及防止病毒在社區散播。康文署會為受影響的收費活動參加者安排退款。至於9月份的康體活動，市民仍可透過「康體通」網上服務或以郵遞方式報名參加。康文署會繼續密切留意有關情況，並適時檢視以上安排。

城規會秘書處公共服務最新安排：文件可投入接待台投遞箱

為配合政府因應2019冠狀病毒病的最新情況調整公共服務的安排，以大幅減少社區的人流和社交接觸，阻止病毒在社區傳播，由今日開始，公眾可於辦公時間（星期一至五，上午九時至下午五時）內，將根據《城市規劃條例》下提交的文件投入設於北角政府合署十五樓城市規劃委員會（城規會）秘書處接待櫃台的投遞箱。其他櫃台服務將暫停，直至另行通告。

▼第三波疫情新措施▼