沙中線｜最終報告指車站安全　不合格報告、剪鋼筋涉刑事調查被遮

沙中線紅磡站自2018年5月底被揭發一連串工程問題，政府為釋公眾疑慮成立獨立調查委員會。委員會展開兩階段、歷時78日聆訊，今日（12日）終公開最終報告內容。長達273頁的報告指出，工程存在多項問題，包括鋼筋被剪短、地盤造工差劣、監督不足等；另有7段被遮蓋內容涉刑事調查內容，包括港鐵呈報不合格報告事宜、潘焯鴻於2017年向禮頓提及工程涉剪鋼筋、委員會就禮頓及港鐵分別製備兩份報告的裁決、以及未有即時製備施工紀錄等。 委員會裁定港鐵及禮頓在其管理及監督系統出現「嚴重失誤」，亦斥責政府作為沙中線項目監督者、在項目中兼具多重身分應負上責任，並直指路政署未能及時發現缺失。 然而，委員會稱只須實施一系列適當措施，車站結構便合乎安全及適合作預定用途，且使用年限可達120年。

獨立調查委員最終報告長達273頁、設14章共688段，因涉及刑事調查及刑事檢控，報告共有7段內容被遮蓋。7段的遮蓋內容中，涉及港鐵呈報不合格報告事宜；潘焯鴻於2017年向禮頓提及工程涉剪鋼筋，委員會就禮頓及港鐵分別製備兩份報告的裁決；以及未有即時製備施工紀錄。

不超過2至3%螺紋鋼筋被剪短

就公眾最關注車站涉剪鋼筋及車站結構安全問題，委員會稱相關結構出現不少「令人無法接受的問題」，又承認車站箱形構築物確有剪短鋼筋，但指情況並不廣泛，當中不超過2%至3%的螺紋鋼筋被剪短。

委員會裁定禮頓、港鐵無縱容剪筋

報告亦指出剪鋼筋是由負責紮鐵的分判商泛迅僱員所為，但委員會稱禮頓或港鐵「從未縱容剪短鋼筋的做法」，亦沒有證據顯示泛迅員工獲僱主批准，或由僱主慫恿進行。委員會強調，「剪短鋼筋違規違行為」，僅情況不影響車站箱形構築物結構完整性；而開鑿車站的《全面評估策略報告》中，亦指螺絲帽接駁欠妥、造工差劣，尤其是底部鋼筋層。

不過報告直斥港鐵及禮頓在各自管理及監察系統出現「嚴重失誤」，包括保存記錄工作欠妥、檢查馬虎了事，以及檢測表格制度崩壞，委員會形容「大量表格從未填報，為數之多令人不安。」以北面、南面連接隧道及紅磡列車停放的檢測表格數目為例，當中關鍵檢查點須合共提交1,479份表格，惟只缺失表格數目超過五成達764份。

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+ 7 + 6 + 5

大量檢測表格無填寫

報告亦提及，禮頓工程師僅以Whatsapp或打電話，通知港鐵可進行「關鍵檢查點」檢查，而檢測表格則以後補方式處理，甚至是沒有提交。委員會指，大量檢測表格從未填報，全因各人輕視填報程序，且歸根究底均是管理不善之故。

加上，政府就沙中線項目兼具多重身分，包括監督人、管理沙中線項目、該項目的出資人、竣工最終批核人及驗收人等，故委員會認天府應主動參與其中，了解項目的表現並適時採取行動，故認為政府須負上部分責任，且直指路政署未能發現缺失之處，確保港鐵採取措施及修正問題。

聆訊涉9200萬公帑

運輸及房屋局局長陳帆向傳媒交代報告時，重申現時禮頓仍未能投政府的標書，將按現行機制處理，但未有回應會否不再接受禮頓投標。他又同時多次重申，只需實施一系列加固措施，車站結構便符合安全、適合作預定用途，且設用使用年限可達120年。

至於整個沙中線聆訊費用，行政署回覆《香港01》查詢指，沙中線紅磡站擴建部分及其鄰近的建造工程調查委員會的開支約為9,200多萬元。整個調查委員會的實際總開支有待確定。