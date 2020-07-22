新冠肺炎｜最新患者住所全覽　奧運站帝柏海灣上榜　1屋苑4人染疫

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，周一（20日）截至午夜新增61宗確診個案，總數增至2,019宗。衛生防護中心昨晚更新確診者行蹤資料，有1名患者居於大角咀帝柏海灣5座。 屯門中央廣場的富臨酒家生日會群組，新增3名確診個案，3人均居於東區，包括西灣河及筲箕灣；旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，則增4名確診個案，4人分別居住地方分佈於觀塘區、沙田區及葵青區。而1名29歲女患者，逾兩周前於本月6日已出現病徵，至昨日確診。 病毒檢測被調轉、一度因而遭漏診的34歲婦人，居於東涌滿東邨滿和樓，除了她的丈夫已確診，最新資料顯示，同住的一名5歲男童及一名27歲女子都染疫，即一屋四人中招。

最新資料顯示．一名患者居於奧運站帝柏海灣。（資料圖片／曾梓洋攝）

華懋工業大廈群組新患者居日出康城首都

衞生署衞生防護中心昨晚（21日）公布，截至周一晚午夜的24小時內，新增61宗個案中，個案編號由第1960至2019號，涉及27男34女，年齡介乎4至84歲。

其中編號第2016號的患者為一名68歲婦人，她居於大角咀奧運站帝柏海灣5座，於7月16日發病，周一確診。

彩虹道華懋工業大廈群組再增一名患者，合共增至六人，病人編號為1889，是一名51歲男子，他居於將軍澳日出康城首都1期5座。

最新一名患者居於日出康城首都1期5座。（資料圖片）

▼近14日患者居住過的住宅大廈名單▼

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再增3患者與歌手麥德羅同場

屯門中央廣場的富臨酒家生日會群組中，新增3名確診者，分別為1名40歲男患者（個案編號第1988號）居於筲箕灣峻峰花園B座，於7月17日發病，與個案第1739號、1952及1998號等有流行病學關連；1名80歲女患者（個案編號第1998號），也居於峻峰花園B座，她於7月17日發病；1名54歲男患者（個案編號第1993號）居於西灣河太安樓，7月11日發病。

翻查資料，第1739號個案為尖沙咀的駐唱歌手，據了解是61歲麥德羅，而1952及1998號亦與富臨生日會群組有關。

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雅蘭中心稻香群組增至18患者 17少女被傳染

至於旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，新增數名確診者，累計共18人確診：1名72歲男患者（個案編號第1967號）居於油塘油麗邨康麗樓，於7月14日發病；1名50歲女患者（個案編號第1969號）居於藍田康盈苑，於7月14日發病；1名63歲男患者（個案編號第1978號）居大圍美城苑暉城閣，於7月15日發病；以及1名54歲女患者（個案編號第1992號）居於青衣長亨邨亨俊樓，於7月18日發病；1名17歲少女（個案編號第2008號）居於橫頭磡邨宏基樓，於7月14日發病，她沒有出席該活動，料被同住的個案編號第1774號、49歲女子傳染。

另外，1名29歲女患者（個案編號第1979號）於昨日確診，居於馬鞍山錦豐苑錦萱閣，但早在兩周前於7月6日經已發病。資料顯示，她與個案第1906號有流行病學關連。翻查資料，第1906號個案為60歲女士屬維景酒店海港酒家群組，與1979號個案同樣居於馬鞍山錦豐苑錦萱閣。

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東涌滿東邨滿和樓有一個家庭四人染疫，包括一名只有5歲男童。 （資料圖片）

檢測結果錯調事件女病人住滿東邨滿和樓

東涌滿東邨滿和樓有四名居民確診，個案編號為1867、1882、1994及1995，分別為37歲男子、34歲女子、5歲男童及27歲女子。當中1882為前晚公布病毒檢測結果錯調事件的病人，即她的檢測結果應為陽性，但衞生防護中心人為失誤輸入而導致變成陰性，她因丈夫早一日確診，並有病徵，因而在北大嶼山醫院隔離，周一晚列為確診，5歲男童及27歲女子都與他們夫妻二人有相關，未知關係。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼