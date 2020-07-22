新冠肺炎｜女高級入境事務助理員確診　灣仔入境事務大樓第三患者

新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（22日）確診個宗數達113宗。入境事務處指，一名管制支援組的女高級入境事務助理員確診感染新冠肺炎，她在灣仔入境事務大樓14樓工作，該樓層非對外開放。她最後的上班日為7月8日。

灣仔入境事務大樓一名女高級入境事務助理員確診。（資料圖片）

入境處 ：工作樓層不對外開放

今日確診的為一名管制支援組的女高級入境事務助理員，她在灣仔入境事務大樓14樓‬負責後勤工作，該樓層並不是公眾樓層，不對外開放。她最近一次上班日期為7月8日，因另一名在同一組别工作的高級入境事務助理員在7月13日確診，她與其他相關人員接受病毒測試，並在今日傍晚獲衞生防護中心通知確診。該確診人員與另外2名早前確診的入境處人員雖於同一樓層工作，但負責不同職務，他們並沒有直接接觸；而該名確診女人員最近沒有外遊紀錄，執行職務前探測體溫正常。

其他已接受病毒檢測的相關人員，經衞生防護中心確認已有檢測結果的全呈陰性，但仍有極少量未完成檢測的樣本，入境處會與衞生防護中心跟進檢測結果。

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確診人員的工作地點，包括所有公共設施，除已在7月13日按衞生防護中心指引即時作出全面清潔及消毒外，入境處亦安排在相關樓層於翌日再作全面清潔及徹底消毒。入境處稱，在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入本大樓人士量度體溫、為屬下人員提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔和消毒。