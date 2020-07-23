新冠肺炎｜曾祈殷倡全面禁堂食　提高公務員在家工作比例

新冠肺炎第三波疫情持續，昨日（22日）新增113宗確診個案，本地個案佔105宗，數字創單日新高。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今早（23日）接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，這波疫情是社區爆發，「度度都有火頭」，建議當局「措施去到盡啲」，包括全面禁堂食，以及提高公務員在家工作的比例，讓公司仿效。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷。（資料圖片／黃寶瑩攝）

曾祈殷表示，由上周開始，本地不明源頭個案的百分比，由四至五成變為六成，有上升趨勢，代表社區仍存在未被找到的傳播鏈，當局需認真考慮強化防疫措施。曾認為，這波疫情是社區爆發，「度度都有火頭」，上周推出的防疫措施起碼需兩周以上，才能彰顯成效。他建議當局「不如選擇陣痛，措施去到盡啲」，包括全面禁堂食，以及提高公務員在家工作的比例，讓公司仿效。

昨日政府宣布強制室內公眾地方戴口罩，曾祈殷認為措施的象徵意義較大，因絕大部份市民已意識到戴口罩重要性。他續稱，倘當局再不加強措施，疫情容易「爆煲」，即公立醫院一、二線病房，以及隔離檢疫中心均瀕臨飽和，是公營醫療系統的重要警號。他認為屆時或需推行禁足令，但需讓市民有足夠時間未雨綢繆，購買日常生活用品。

康復者肺功能剩八成 易氣促​

被問到新冠肺炎的後遺症，曾祈殷表示，部份康復者的肺部會纖維化，肺功能剩下八成，容易氣促、回氣較慢。另外，康復者的嗅覺和味覺未必能即時恢復，亦可能出現腎功能及血管問題。