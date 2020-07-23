姊弟戀虐男案｜身上紋有被告名字　事主：對方送的生日禮物

姊弟戀情侶女方涉虐男友一案，一級榮譽畢業的事主今（23日）在區域法院繼續作供。他透露和被告拍拖期間，對方稱會送生日禮物給他，而該禮物卻是把她的名字與天使圖案紋在事主的身上。

風筒吹陽具後外出用膳

現年32歲的事主X在盤問時指，於2018年8月25日遭被告麥凱晴用風筒吹他的陽具數秒。他當時曾反抗，但被告堅持。由於當時陽具未有明顯傷勢，因此當時原諒被告，稍後並和被告外出用膳。

女被告麥凱晴(橙紅色袋)被控傷人及襲擊等5項罪名。(李慧娜攝)

提結紮決定飲泣

控方大律師安華暉（Andrew Raffell )問及，X在30歲時進行結紮手術，是否一個沉重的決定，X承認並指是為了被告，才做該手術。而X談及此事，庭上不禁哭泣。

以紋身作為生日禮物

X在作供時亦透露，於2018年中紋上天使和被告的名字。X解釋，被告稱送生日禮物給他，而該生日禮物便是在X身上紋上她的名字。

被告麥凱晴(又名麥嘉雯)，39歲，保險經紀，被控有意圖而傷人、襲擊致造成身體傷害共5罪，指她於2018年5月至8月29日在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害事主X。

X已作供完畢，案件明續。

案件編號：DCCC 1193/2018