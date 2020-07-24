口罩肺炎｜有藥房指供應足　生意不升反跌　送消毒濕巾谷銷情

新冠疫情下，香港數月前曾一度出現「口罩荒」。現再爆發第三波疫情，但市面上並未再次出現「搶購潮」，更有藥房推出買口罩送消毒紙巾優惠促銷。記者今日（24日）到灣仔一帶巡視，發現幾乎所有藥房皆有出售口罩及消毒用品，一盒50個口罩售價介乎79元至250元，產地包括中國、香港、越南等。至於酒精搓手液，則由10元至30元不等。 就記者今日所見，並未有搶購口罩情況，有市民指家中已有存貨，因此也只多買2盒備用。有藥房負責人表示，生意額不升反跌，防疫用品並非必需品，難彌補生意損失。

現時口罩供應充足，港產口罩100元一盒有50個。（黃穎津攝）

中國製美國品牌口罩最貴

記者今日走訪灣仔一帶10多間藥房，發現幾乎所有藥房皆有出售口罩及消毒用品，一盒50個口罩售價介乎79元至250元，最便宜的為中國出產，79元一盒；香港口罩99元一盒；越南口罩148元一盒；最昂貴的美國品牌中國製造口罩則是250元一盒，平均5元1個口罩。至於酒精搓手液，則由10元至30元不等。就觀察所見，防疫用品價格穩定，未有明顯波動，更有藥房推出買口罩送消毒紙巾優惠促銷。

市民雷先生今日購入兩盒香港口罩，他表示家中已有足夠口罩存貨，只因近日疫情嚴峻，才多買2盒口罩備用。他稱口罩價格與以前亦相差不大。

有藥房推出買口罩送消毒紙巾優惠促銷。（黃穎津攝）

藥房：生意不升反跌 大多數市民已有充足儲備

疫情第三波爆發，藥房負責人葉先生表示，藥房生意不升反跌。「口罩消毒賣得幾多？又唔係必需品！」一盒50個口罩成本約130至140元，葉先生以150元出售，他指大多數市民防疫用品已有充足儲備，平日口罩銷量亦只有約10盒，縱然防疫用品銷量有因疫情而上升一至兩成，但市民減少外出或在家工作，人流下降，總體生意損失難以估量。

「由今年2月開始已經蝕緊錢。」葉先生慨嘆，又稱即使政府有補貼，仍難捱貴租，只是「好過無」。

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