新冠肺炎｜市民主婦戴手套買餸加強防護　街市仍有商販無戴口罩

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，新增確診數連續三日破百，衞生防護中心傳染病處主任張竹君特別指出，不少患者為家庭主婦及老人，平時多數只外出買餸及飲茶。 《香港01》記者今日到荃灣楊屋道街市視察，超過九成商販及顧客均戴上口罩，不少人買餸時更戴上膠手套。有家庭主婦指加強防護，怕一家人要入隔離營。更有年輕子女陪同母親一同買餸，親自戴上手套做好榜樣。 不過街市內仍有商販無戴口罩，更在禁煙區吸煙。

疫情之下，荃灣楊屋道街市依然熱鬧，但現場所見，絕大部份市民均有戴上口罩。（梁煥敏攝）

戴手套未習慣 不小心抹頭

《香港01》記者今日到荃灣楊屋道街市視察，超過九成當飯及購買食物的市民戴上口罩，只有少數人不適當地將口罩拉低，由於疫情嚴峻，較以往有更多市民戴上膠手套購物。

其中李太向記者展示自己於網上購買的即棄手套，7元有100個，希望可以加強防護，但直認有時不夠小心，「有時都唔小心用個膠手套抹左上個頭度，係未好習慣。」她説，疫情嚴峻，不能外出進食，買餸是迫不得已，「自己有事唔係最驚，最怕一家人一齊入檢疫中心。」

李太向記者展示自己於網上購買，售價為7元100個的膠手套，因為價錢平，又可以防疫。（梁煥敏攝）

劉小姐跟隨媽媽到街市購物，眼看她疫情下堅持到來選購食品，顯得「肉赤」。（梁煥敏攝）

睇實阿媽穿戴全副武裝

劉小姐跟隨媽媽到街市購物，訪問期間，緊緊注視着年過70歲的母親的一舉一動，她稱媽媽不願到超市，一定要來街市買餸，特意在假日陪同，並示範穿戴「全副武裝」，「只好自己放假跟佢出嚟睇實佢，又要逼佢戴手套同埋防疫帽。我要做好榜樣，自己戴手套，佢就跟啦。」

她直言不少長者主要希望子女們可以吃到更好食材，選擇到街市購買食品，心痛家人操勞，但感長者較體弱，會勸喻媽媽每星期減少外出購物，減低風險。

售賣豆製品、肉丸的任先生表示，近日因為疫情加劇，今個星期起重新戴上保護鏡加強防疫。（梁煥敏攝）

售賣豆製品、肉丸的任先生，本周已重新戴上護目鏡加強防疫，他説市民減少外出用膳，更需要買餸，生意與以往相若，但多數集中在上午到街市，「上晝就好多人，你試吓三點嚟到，全部都靜晒，但係坦白講，你要錢要搵食，定係要命呀？進退兩難。」他未有考慮停業抗疫，但會因為顧客減少而縮短營業時間。

豬肉檔店員張先生拉低口罩至下巴位置「唞氣」，他説，「只係盡量做，要病嘅真係唔驚得太多，我哋唔做，你點有得食！」（梁煥敏攝）

有檔販仍不戴口罩 在禁煙區吸煙

當局規定室內公眾地方強制戴口罩，不過仍有檔販未有戴上口罩防疫，有菜檔檔販則在工作期間，有市民前來購物時及找續期間亦未有戴上任何防護裝備，記者發現後即拿起並説，「我會有一個跟身㗎，日日戴。」

記者提示他，近日不少疫症患者曾到過街市，問他有否擔心，他說，「驚得幾多，唔係嘅話街都唔使出，我只係想食一啖煙頭唞氣。」事實上，街市內已被列為禁煙區多年。

戴口罩要遮蓋口鼻，「一戴一露」露出鼻子會增加感染風險，豬肉檔店員張先生拉低口罩至下巴位置「唞氣」，他説會盡量做足，「只係盡量做，要病嘅真係唔驚得太多，我哋唔做，你點有得食！」