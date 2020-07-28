姊弟戀虐男案｜被告陪診問事主下體幾時用得　醫生：特別的病例

姊弟戀情侶女方涉虐男友案今（28日）在區域法院續審，控方傳召曾診治事主的醫生作供。醫生指，事主在診治期間都未有說話，反而是陪同的女被告交代，指事主的下體意外遭熱水淥傷。被告亦向醫生透露，將與事主去旅行，並指住其下體問醫生：「唔知幾時用得？」醫生直言這是個特別的案例：「好少陪診既人著重性方面，尤其女性。」醫生作供後，被告被裁定表證成立，辯方將展開案情。

X看診只用身體語言

醫生盧逸安供稱，於2018年8月29日下午5時許，現年32歲的事主X因下身傷勢到盧在何文田窩打老道診所求診，女被告麥凱晴(39歲)陪同在側。

被告指住事主下體問幾時用得

盧指，在診症的20分鐘時間，X都未有說話，只有身體語言，如盧問X是否感痛楚，X則點頭。而被告則交代，X的下體意外遭熱水淥傷。

被告指兩人將在下一個星期到日本沖繩旅行，她又指住X的下體問醫生說：「唔知幾時用得？」盧回應至少需兩至三星期。

醫生盧逸安指女被告麥凱晴陪診時，曾指著事主下體問：幾時用得。(朱棨新攝)

事主下體傷勢嚴重

辯方質疑盧的記憶是否準確，盧回應說：「對普通科醫生，係一個特別病例。」盧解釋，X的傷勢比較嚴重，又說：「好少陪診嘅人著重性方面，尤其女性。」由於X下體的傷勢嚴重，要求X覆診，但對方未有這樣做。

現年39歲的被告麥凱晴(又名麥嘉雯)，事發時任保險經紀，她否認有意圖而傷人、襲擊致造成身體傷害共5罪。控罪指她於2018年5月至8月29日，在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害事主X。

案件編號：DCCC 1193/2018