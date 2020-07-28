姊弟戀虐男案｜指事主用套性能力只維持數秒　被告：幾乎未滿足過

姊弟戀情侶，女方涉嫌以風筒吹傷男友下體等方式虐待案續審，女被告被裁定表證成立後出庭自辯。她稱對事主仿如一見鐘情，兩人迅即成為情侶，惟性生活卻是幾乎無滿足過，更透露尤其在事主使用安全套後，其陽具會在數秒後變軟。她坦言很愛對方，更覺得：「做唔到，咪做唔到囉」。惟事主因此感沮喪，需要她的安慰。

與事主一見鍾情

女被告麥凱晴（39歲）稱她在港出生，在加拿大讀書，約於2006年返港，案發時在一間保險公司任職資產管理，月入約3至5萬，但因本案而被裁。

被告續指於2018年4月透過婚姻介紹所的活動，認識本案事主X（32歲）。她指對X印象非常好，覺得對方斯文、細心和聰明，「有一見鍾情嘅感覺」。兩人之後相約在尖沙咀一間餐廳見面，相談甚歡。

被告麥凱晴(黑衣)稱事主X斯文、細心又聰明，對他一見鍾情。(朱棨新攝)

指事主曾在未用安全套下性交

她和X的感情發展迅速，於4月22日已一同到內地旅行。兩人成為情侶後，X間中會到被告跑馬地的住所。惟被告坦言，她和X的性關係並不理想，她形容：「幾乎無滿足過」。同年5月中和X第一次性交，指X未使用安全套便與她性交，她當時極不情願，亦很激動和震驚。

曾因滑雪意外致椎間盤移位

被告解釋，她於17歲時在加拿大滑雪發生意外，椎間盤移位。若她日後懷孕，會有生命危機，或胎兒會小產。因此她未曾在伴侶未有使用安全套下發生性行為。

用安全套只能持續數秒

被告因此向X表示，若再發生此事，必定會分手。自此之後，X在發生性行為時，都會使用安全套。惟X使用安全套後，陽具數秒便會變軟，最長時間亦只有數分鐘。而X亦指使用安全套後不舒服，不太願意使用。兩人為此選購不同的安全套，但情況仍舊。

被告稱她其實很愛X，甚至覺得：「做唔到，咪做唔到囉。」惟X自尊心強，覺得自己「好無用」，被告因此要安撫X。

認與事主X各有僻好

此外，被告又透露她和X各有僻好。兩人在內地旅行時，X曾提議：「不如開咸片睇。」而該些影片主要為舔腳片段；她指X又曾稱：「好鍾意嗅野，覺得女仔隻腳好靚。」更問：「唔知被告係咪其中一個靚腳嘅女人？」被告指X之後亦會常替她脫鞋和浸腳。

被告麥凱晴(右)提到事主X向她求婚，惟她的父親卻反對時，在庭上痛哭起來。(朱棨新攝)

事主求婚被告父反對

對於X指稱，被告把他的頭撞向牆，被告否認有其事。被告又稱，同年6月，X向被告求婚，惟被告的父親表明反對，被告庭上提及時亦不禁痛哭。

被告否認有意圖而傷人、襲擊致造成身體傷害共5罪。控罪指她於2018年5月至8月29日，在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害事主X。X現年32歲。

案件明續。

案件編號：DCCC 1193/2018