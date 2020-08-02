陳茂波：本港第二季GDP負增長9%　料第三季壓力更大

新冠肺炎全球肆虐，財政司司長陳茂波今日（2日）發表網誌，形容本港經濟情況讓人憂心，繼今年首季GDP負增長9.1%後，第二季仍負增長9%，拉動經濟的「三頭馬車」中，私人消費開支、本地固定資產形成、整體貨物出口、旅遊業等都錄得跌幅，在每日破百宗確診下，相信本港第三季經濟也許會承受更大的壓力，現時港府會以控疫為先，從而推動本地經濟活動及發展旅遊業。

財政司司長陳茂波網誌表示，受新冠肺炎影響下，第三季經濟也許會承受更大的壓力。（資料圖片／鄭子峰攝）

陳茂波指出，本港拉動經濟的「三頭馬車」中，私人消費開支在第二季的按年跌幅達14.5%，比首季跌幅擴闊3.9個百分點；反映投資的本地固定資產形成上季跌幅亦擴大到20.6%。出口方面，整體貨物出口跌幅則由首季的9.7%收窄到第二季的2.1%。

料第三季受更大壓力

旅遊業同受疫情困擾而陷於停頓，第二季本港服務輸出急跌46.6%。6月份疫情曾稍為緩和，市民略為恢復日常生活出行，零售業銷售貨值跌幅隨即由5月份的32.9%，收窄到6月份的24.8%。數據反映，疫情可說是經濟活動的最大制約。

踏入7月份，本港出現第三波疫情爆發，在7月8日到7月底期間，新增確診個案達到1,850宗，比今年上半年累計的1,300宗多出約四成，且近日的每天新增確診個案仍高企在逾百宗水平，「這樣看來，第三季經濟也許會承受更大的壓力。」

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控疫後推動本地經濟及旅遊業

陳茂波續指，面對目前的難關，特區政府會研究如何盡力提供支援。不過，財政資源始終有限，無止境的政府援助與紓困不可能是長久之策，要保民生、穩經濟，最重要是打通兩個循環：

內循環：首要是「控制疫情、個案清零」，讓市民能恢復正常生活及出行，本地經濟才能恢復活力與動力。

外循環：如果香港能管控好疫情，便可透過「旅遊氣泡」安排，讓持有健康碼的港人到內地和澳門公幹和旅遊；並通過同樣安排，讓內地及澳門的商務和遊客來港。