九龍維景03年接沙士香港爆發源頭　銅鑼灣維景變國安公署臨時基地

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，國家衞健委早前應港府請求，成立60人的「内地核酸檢測支援隊」，其中7名先遣隊隊員今日（2日）下午抵港，下榻香港中旅社母公司、香港中旅集團旗下的九龍維景酒店。 九龍維景酒店前稱「京華國際酒店」（於2006年改名），無獨有偶，酒店再次與世紀疫情「連上關係」。2003年，來自廣州的沙士「超級傳播者」當年便是入住京華酒店，其後病毒帶入本港社區，致社區大爆發，被視為本港沙士源頭。 中旅集團另一間位於銅鑼灣的維景酒店，早前亦因應《港區國安法》的成立，成為中央駐港維護國家安全公署的臨時辦公大樓，並於上月8日揭幕。

內地7名先遣隊成員今日下午抵達酒店。（盧翊銘攝）

「内地核酸檢測支援隊」7名先遣隊隊員今日（2日）下午抵達九龍維景酒店，據悉，會先與港府衞生部門、華大基因等檢測機構開會。九龍維景酒店位於何文田窩打老道，與座落九龍城亞皆老街的衞生防護中心僅15分鐘路程，相信方便支援隊與有關部門開會。

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沙士「超級傳播者」入住911房

維景酒店由香港中旅集團子公司，香港中旅維景國際酒店管理，2003年本港爆發沙士，經追查後發現，源頭來自從廣州來港的中山醫科大學附屬二院教授劉劍倫，他於內地擔任抗疫工作時受感染成為「超級傳播者」，當年2月入住九龍京華國際酒店911房，病毒在酒店擴散，十多名住客、訪客及外籍旅客受感染，其後演變成社區大爆發，最終本港有299人死亡、1,755人受感染。

2009年維景酒店再次捲入疫情，一名感染豬流感（甲型H1N1流感）的墨西哥旅客當年4月帶病來港，入住灣仔維景酒店（2016年易名為灣仔睿景酒店），港府其後將酒店封鎖七天，所有旅客及員工期間須接受隔離。

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在《港區國安法》的成立後，中央派駐的國安公署，選址中旅集團旗下的銅鑼灣維景酒店，作為臨時辦公大樓。現時酒店外已掛上國徽，及豎起國旗旗杆。《香港01》早前發現，雖然屋宇署百樓圖網顯示備有該酒店的樓宇建築圖則，不過查閱圖則時系統卻顯示「找不到紀錄」。