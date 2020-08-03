新冠肺炎｜單日確診個案稍回落　張竹君指不能放鬆：尚要觀察數天

新冠肺炎疫情嚴重，本港今日（3日）新增80宗個案，是連續12日「破百」後首次「斷纜」。 不過，被問及疫情是否已漸受控，又或者政府的防疫措施見效，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，雖然今日數字「好似低少少」，但整體確診數字仍處於高水平，認為要再觀察數天，才能了解是否有下降趨勢，又指大家絕對不能放鬆，包括現時已收緊的防疫措施：「起碼要睇多幾日，先知真正趨勢。」

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（李澤彤攝）

張竹君：睇多幾日先知趨勢

張竹君表示，至今整體確診數字仍高企，「以前我哋一兩宗個案已經好緊張，依家少過100宗，已經覺得好似低緊咁。」她強調，每周、每日的數字都很浮動，應該要再觀察數天，以了解確診數字是否有下降趨勢，「起碼要睇多幾日，先知真正趨勢。」

呼籲大家「再忍耐」避聚會

被問及市民大眾能否放鬆，張竹君強調：「緊係唔得。」她又指，早前放鬆措施時，當追查個案時，便發現有很多家庭聚會或活動，有個案更涉及整個家庭，「由祖母去到孫，去到姨媽姑姐，全部都變左個案。」她呼籲大家再忍耐一會兒。

本港今日新增80宗個案，是連續12日「破百」後首次「斷纜」，但張竹君強調至今未能放鬆。（李澤彤攝）

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不能靠個案追蹤阻止疫情

張竹君又指，現時已不能靠個案追蹤阻止疫情。她解釋，現時不少個案源頭不明，可能不知不覺被互相感染，雖然可以將相關的緊密接觸者送到檢疫中心，但不代表社區無源頭或傳播鏈，「可能一個無病徵嘅人，在某地方環境污染咗，另一個人不知不覺感染咗。」

她再重申，不能單靠個案追蹤解決問題，必須要靠社交距離及環境衛生，而做大量檢測亦有能有助找出隱性病人，再將他們盡早送院治療，並追蹤其密切接觸者。