新冠肺炎｜「破百」斷纜　增80宗個案　2人被誤當確診張竹君致歉

本地新型冠狀病毒肺炎疫情仍持續蔓延，本港今日（3日）新增80宗確診個案，是12日以來首度錄得單日少於100宗的增幅，而由疫情爆發至今，累計已錄得3,590宗確診個案（包括一宗疑似個案）。 衞生防護中心公布昨日（7日）確診的兩名患者，分別是慈正邨居民及在明愛恩翠苑工作的護士，首次檢測呈初步陽性，覆檢後呈陰性，但因核對報告時出錯誤，被當作確診者處理，衞生防護中心傳染病處主任張竹君就事件致歉，並將檢討工作流程。 新增個案當中，有24宗感染源頭未明，其餘56宗則與之前個案有關連，當中有44宗個案患者報稱曾與親友聚會用餐。大型群組方面，直銷公司Star Global再增5人確診，而隆亨救世軍長者之家增一人確診，深水埗順寧道敬福護理院多兩確診、一初步陽性，而明愛兆善護老院昨日初步陽性的個案亦已確診。

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衞生防護中心公布，今日新增80宗新型肺炎確診個案，當中24宗源頭未明，另56宗個案與之前個案相關，當中有44宗個案患者屬大家族，或曾與家人一起吃飯。

數個早前爆疫的大型群組再有新增個案，其中直銷公司Star Global增5宗個案，當中兩人本來已在檢疫中心，另外再增一名的士司機確診（編號：3550）。院舍方面，大圍隆亨救世軍長者之家增一宗個案（編號：3569），深水埗順寧道敬福護理院增兩宗確診（編號：3584,3585）以及一宗初步確診個案。

兩人被誤當確診者，衞生防護中心就事件致歉。（李澤彤攝）

兩人無辜被當確診 張竹君致歉：「睇報告時睇得唔清楚」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦公布，昨日確診的兩宗個案患者檢測結果是陰性，但被誤當作確診者，涉及患者分別是第3426宗個案患者、慈正邨居民，以及第3464宗個案患者、明愛恩翠苑的護士，其中慈正邨居民的結果是經民政事務處的大型檢測得出，而該護士則是經社會福利署做檢測。兩人首次檢測結果呈初步陽性後，樣本轉交往衞生署的公共化驗服務處覆檢，並被列作確診者。

護士原本被安排到亞博的社區治療設施治療，但抵達亞博、未下車前已被告知其報告其實是陰性，故再轉送瑪嘉烈醫院跟進並做檢測。而慈正邨居民則在家中等入院，未獲轉送醫院。

張竹君指今次出錯不涉及化驗所的問題，而是署方人員進行個案追蹤時出錯，因化驗所有報告後，防護中心人員需人手輸入報告，而上述兩位人士的陰性結果與一疊陽性報告放在一起，張竹君直認「睇報告時睇得唔清楚」致出錯，她就事件致歉，並稱將檢討整個工作流程以免同類事情再發生。她續稱，上述兩人的個案編號，會轉交至今日公布的新増個案當中。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻補充指，該護士檢測結果呈陰性，當局決定將患者轉送檢疫中心。