新冠肺炎｜小學校長料9月無法恢復回校　未能如期進行小五呈分試

新冠肺炎疫情影響，教育局今日（3日）宣布，學校可如期開學，但不可回校接受面授課程。香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學校長吳永雄指，多間小學仍未完成上學年的小五呈分試，而教育局公布等同宣告9月無法復課，直言未能如期面授開學是「大件事」，將影響呈分安排，憂慮若疫情持續，隨時會造成骨牌效應，令整個升中程序受影響。

有校長憂慮若疫情持續，隨時會造成骨牌效應，影響整個升中程序。（資料圖片）

「9月都唔使旨意返到學」

吳永雄指，每校呈分試安排不一，如北區學校考慮跨境生未能回港，整校連首次呈分試也未考；亦有個別學校在考試期間遇上疫情再爆發須「腰斬」考試，令多年來行之有效的升中安排或現變數。

他指教育局今日公布等同預告「9月都唔使旨意返到學」，計及考試前最少有兩周適應期，意味不少學校將未能在今年10月完成首次呈分試，與往年已着手準備第二次呈分試相比是「大落後」。他憂慮太遲復課會造成「骨牌效應」，影響整個升中派位程序。

原安排學生本月中起回校「複習課」

全港中小學過去半年未能如常上課，教學進度有所滯後。吳永雄直言網上及視像教學無法取代面授教學，為助學生適應，該校原安排升小二至升小六生在本月17至28日，每日回校上「複習課」，重溫上學年課程，為新學年做準備。

疫情未息，吳強調，學校必須以師生健康為優先考慮，故只能繼續上教學效能會「打折扣」的網課，而原有教學框架不再合用，教師不時須因應疫情調整課程及教學安排。

有校長透露，疫情下跨境學童難來港購入下學年的教科書。（資料圖片）

跨境學童難購教科書



跨境學童方面，由於涉及兩地口岸、交通及防疫安排，教育局已預告難安排跨境生小學同步復課，而教育局局長楊潤雄今日亦表示，會與內地商討有否其他方案，方便跨境生在內地學習。

而新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林透露，疫情下身處內地的跨境生難以購入新學年教科書；即使繼續網課，他們亦欠缺教科書上課，影響來年學習，只能依賴親友代購後再轉寄至內地，以該校為例，約有130至140名家長至今未買到來年教科書。