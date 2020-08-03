新冠肺炎｜第三波疫情奪30命　近九成為長者　港泰群組共9人病逝

近日本港新冠肺炎疫情肆虐，感染人數連續12日破百，至今才稍回落至80宗確診。第三波疫情更有多間老人院出現群組感染。截至今日（8月3日），疫情爆發至今共造成37人死亡，當中有30人是自7月起的第三波新冠肺炎疫情擴散後感染並離世，而近九成皆是65歲或以上的長者。

據統計，第三波疫情死者的平均年齡83.8歲，而年齡分佈集中於86歲或以上的長者，共有15人，佔第三波疫情死亡人數的一半。而86歲至90歲年齡層的死亡率為最高，達26.67%。以下圖表列出了本港較年長群組，染疫後的死亡率。該死亡率是以同年齡群組確診人數計算，而死亡率第二高的年齡群，是91歲至95歲的患者。

逾七成死者 有長期病患

在第三波疫情中，男女比例分別是18人及12人，當中有76.7%是長期病患者，如有糖尿病等。長者自身免疫能力隨年齡增長而下跌，加上長期病患的影響，對抗病毒的能力較低，導致死亡率較高。此情況亦見於各國，統計各國的新型冠狀病毒患者，美國的平均死亡年齡高於75歲，而65歲或以上長者的死亡人數佔總確診人數的八成。

▼港泰護老中心 本港首個院舍爆發群組▼

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港泰共9人病歿 為群組之最

這波疫情中出現多個大型群組感染，多間院舍均有確診個案，情況令人憂慮。港泰護老中心的死亡人數最多的感染群組，共有9人病歿；其次是居於慈雲山的人，共有8人，兩者各有7人是長期病患，佔整體長期病患的60.9%。長期病患需定時到醫院覆診，很多院舍礙於人手有限，多數僱用外判的陪診員陪伴長者覆診，致使陪診員的工作範圍及流動性都較大，感染機會因此增加。

此外，大多數長者的生活簡單，主要在居住區內活動，大多喜歡和朋友去茶樓享受早茶或在區內逛街、買餸，導致社區感染情況加劇。

上月中，衞生防護中心傳染病處主任張竹君已特別提到，明白長者習慣每日上茶樓、或喜歡到樓下散步等，「希望長者可以留家兩周，飲茶、買餸都停一停，或者一次買多啲。」而其子女也應該留意長者有否出現如流感般的病徵，「睇下佢哋有無唔一樣，盡早帶佢哋睇醫生。」

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