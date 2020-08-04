新冠肺炎│衛生署首證實有船員隨貨船來港後確診　揭檢疫仍有漏洞

上月中，一名外籍男船員抵港後確診，衛生署資料顯示，他抵港的兩日前已出現病徵，不過仍按當時規定獲豁免檢疫入境香港。 衛生署回覆《香港01》時確認，該名船員7月初在菲律賓登船，並隨船到深圳鹽田港，然後再於抵港後確診。這是署方首次確認除飛機外，有船員隨貨船來港後確診。 港府上周收緊船員檢疫措施，不過隨貨船來港的船員，目前仍獲豁免強制檢疫，衛生署只規定他們在船隻泊港期間不應上岸，檢疫較內地及韓國等地寬鬆。

衛生署回覆《香港01》查詢，證實7月11日一名外籍男船員隨貨船抵港後確診，圖為其所屬的「CMA CGM ROSSINI」號貨船。因船員確診，這貨船上月被要求在南丫島海上隔離14日。（資料圖片／蔡正邦攝）

六貨船因船員確診隔離 衛生署：一人隨船來港

《香港01》早前報道，六艘貨船因有船員確診，需在南丫島海上隔離14日，衛生署曾於疫情記者會上指，六名涉事船員是經機場抵港。不過署方日前書面回覆《香港01》時更正，該六人當中有五人乘飛機抵港，餘下一人則是隨貨船來港。

這名隨貨船來港的40歲男船員，確診個案編號為1476。按衛生署當初公布，他7月11日從菲律賓抵港，其後由港口衛生科送院，並於13日確診，病徵包括發燒、失去味覺及嗅覺，而衛生署人員調查發現，他早於9日（來港兩日前）已開始出現病徵。

港府7月初曾收緊船員檢疫措施，包括來港前需取得病毒檢測陰性報告，不過新規定只適用於從機場抵港的船員，因此該名男船員雖然有病徵，但仍能以獲豁免檢疫人士的身份，隨貨船入境香港，而入境後亦毋須向衛生署提供唾液樣本檢測病毒。

港府今年7月兩度收緊船員檢疫措施，不過隨貨船抵港的船員，仍毋須強制檢疫及接受檢測。圖中兩人並非涉事確診船員。（資料圖片／梁子傑攝）

7月1日在菲國登船 貨船抵港前曾泊深圳

根據衛生署流行病學調查所得，該名男船員7月1日在菲律賓登上「CMA CGM ROSSINI」號貨船，翌日隨船離開菲國，並於7月4日至5日停泊深圳鹽田港上落貨，他期間並無下船，而貨船其後駛回公海。

署方續指，該船員7月8日出現發燒，當日開始在船上隔離，而貨船7月11日抵香港，獲安排停泊於南丫島對開海面。署方同日將該船員送院檢查及隔離，他晚上初步確診，而船上其餘24名船員的檢測結果全為陰性。該男船員目前已出院。

記者向貨船公司CMA CGM Group查詢該船員的行程及感染途徑，其發言人未正面回應，僅重申貨船按港府要求在錨區隔離，船上已徹底清潔。根據衛生署資料，該貨船7月25日已完成海上隔離。海事實時資訊網站Marine Traffic顯示，該貨船已離開香港。

食物及衛生局副局長徐德義，７月底在疫情記者會講解進一步收緊船員檢疫措施。不過新措施仍有漏洞，隨貨船來港的船員，即使受感染仍可順利入境。衛生署向《香港01》確認，7月中一名船員正是以這方式進入香港後確診，而他抵港的兩日前已開始發燒。（資料圖片／李澤彤攝）

港府兩度收緊仍漏招 隨貨船入境船員毋須檢測

因應第三波疫情及船員確診個案急增，港府上周已暫停讓非在港裝卸貨物的貨船，在香港進行船員換班；這類貨船如抵港，船員需接受14日強制檢疫。不過，在港裝卸貨物的貨船，無論是否在港換班，隨貨船抵港的船員仍獲豁免強制檢疫。

雖然港府7月兩度收緊檢疫措施，包括要求船員上機前48時內，取得陰性病毒檢測報告，而抵港後需在亞博館留下唾液樣本作二次檢測；最新措施又定明，船員必須在亞博館等待檢測結果，然而這些措施均只適用於乘飛機抵港的船員。

至於隨貨船來港的船員，港府只要求船隻留港期間，「所有船員應留在船上，不應上岸」，而換班船員離船後需直接前往機場登機，從而減少與社區接觸。換言之，如貨船上有船員受感染，他們仍可隨船入境，而港府並無措施識別這些潛在確診者。

《香港01》記者早前直擊有船員從機場抵港，上船前竟走入奧海城商場超市購物，購買多枝樽裝水，違反當局要求與社區減少接觸的規定。港府早前針對從機場抵港的船員，再收緊檢疫措施。不過對於隨貨船入境的船員，規管卻仍較鄰近國家寬鬆。（資料圖片／香港01記者攝）

內地限入境船員雙重檢測 星洲限落船前須獲健康證明

事實上，目前港府對船員檢疫措施，仍較部分鄰近國家寬鬆。內地早於數月前，已明令不許外籍船員在當地換班。國務院交通運輸部7月發出港口工作指南定明，由國際航線轉為國內航線的船隻，「須待船員經核酸檢測合格後，方可在入境港口開展裝卸作業」。

內地規定甚至擴及在香港換班的船員。有香港船務代理指內地要求在香港登船接班的船員，必須在香港取得陰性檢測報告，才可到內地港口。記者致電深圳鹽田港出入境邊防檢查站，職員確認要求屬實，又稱船員同時需接受中國海關的核酸檢測，「兩者陰性才可上岸」。

韓國目前要求來自孟加拉、巴基斯坦、哈薩克、菲律賓等七個高風險國家船隻的船員，抵達當地後需提交陰性病毒檢測證明，才會批准其入境。

至於另一國際航運中心新加坡，規定在當地落船的船員，離船前至少已留船14日，並需於離船24小時前獲醫生簽發醫療證明健康；在當地上船的船員，必須接受強制檢疫14日。