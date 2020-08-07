全民檢測｜市民盼檢測後獲發健康證明　待疫情緩和離港

本港新冠肺炎持續，特首林鄭月娥今日（7日）宣布，將推行全民普及社區檢測，港府會免費提供單次檢測，屬自願性質，預計兩周後展開，至於檢測細節則未有詳情。 不少市民都關注，政府會否向參與普及檢測人士發出健康證明。有久久未回內地的長者指出，如政府能發出「健康碼」，他們便可趁疫情緩和後北上，亦有市民認為，如人人都獲發健康證明，外出時會更為安心，否則無法證明店舖職員是否健康。

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有在何文田附近居住的婆婆表示，支持政府推行普及檢測，但認為措施來得太遲，應早於第三波爆發前實施。婆婆又特別關注，政府會否向檢測人士發放「健康碼」或核酸檢測報告，「有健康碼更加好，有條碼後，等疫情過咗去，都可以返內地，起碼有個證明」。

吳女士認為最好向檢測人士發出證明，讓市民外出時，都能得悉店舖職員是否有健康證明，令大家安心。（洪業銘攝）

應妥善安排取樣本避免聚集

市民吳女士亦認為，最好可以向檢測人士發出證明，讓市民外出時，都能得悉店舖職員是否有健康證明，令大家安心。雖然吳女士估計反應會十分熱烈，但同時存有隱憂，「擔心要去醫院拎（樣本容器），會猶豫，驚人多聚集」，建議政府應設法避免市民在取還樣本時聚集。

打工仔憂驗完後又再確診

學生鄧先生表示，政府當初未有全面阻截外地人入境，現時才進行普及檢測是太遲，又質疑政府效率，是否能在短時間內收集樣本並發出檢測結果，但認為市民都應該做一次「買個保障」。

打工仔吳先生就指，由於未有細節，需與家人商討，現時都只靠市民自律，感不適就切勿上班，但擔心病毒傳播速度太快，「會唔會驗完後又再確診呢？」

有家長稱會全家檢測 有人認為驗後仍有「中招」風險

育有兩子的孔太說，考慮到家庭因素，希望避免家人感染，去做檢測會是較妥當做法，會全家都進行測試。她表示，最大考慮都是檢測過程安全，最好在自己區進行會比較方便，若過程太繁複會再作考慮。市民陳先生亦表示「方便都會去驗」，認為現在的抗疫措施都還可以接受。

司徒先生認為措施成效不大，因為驗後也有「中招」風險，不會去進行測試，認為最重要還是自己做好個人的衛生才最安全。市民馮先生則表示不會參與檢測，他擔心個人資料洩漏，因為對政府沒有信任。