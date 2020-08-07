全民檢測｜李嘉誠旗下海逸15酒店　率先表態動員集團2500員工參加

特首林鄭月娥今日（7日）宣布，將推出自願普及社區檢測，最快兩周後可實施。李嘉誠的長江實業集團旗下的海逸國際酒店集團，率先表明支持政府新政策，宣布將動員旗下15家酒店、共約2,500名員工參與病毒檢測，以加強抗疫成效，助本地旅遊、酒店及餐飲等行業早日復甦。

特首林鄭月娥今日（7日）宣布，將推出自願普及社區檢測。（高仲明攝）

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海逸國際酒店集團董事高寶珍表示，特首林鄭月娥今日宣布免費為全港市民進行病毒檢測，集團正了解計劃詳情，並將動員旗下15家酒店、共約2,500名員工積極參與。

她相信進行病毒檢測，不但能讓員工安心，亦能在工作上為顧客提供信心，更可望加強抗疫成效，有助本地旅遊、酒店及餐飲等行業早日復甦。

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海逸國際酒店集團旗下酒店名單：

1. 九龍海逸君綽酒店

2. 港島海逸君綽酒店

3. 歷山酒店

4. 北角海逸酒店

5. 都會海逸酒店

6. 8度海逸酒店

7. 嘉湖海逸酒店

8. 九龍酒店

9. 紅磡灣海韻軒

10. 紅磡灣海灣軒

11. 九龍海灣酒店

12. 馬鞍山海澄軒

13. 葵涌雍澄軒

14. 青逸酒店

15. 華逸酒店

香港酒店工會主席徐考澧表示，目前酒店做法多是員工居住疫廈，或是酒店有確診者入住，才會安排檢測，認為酒店在疫情下成高風險地區，安排所有員工參與檢測可求個安心，部分酒店或會考慮參加。但是，他稱目前中港矛盾嚴重，把資料交予內地檢測機構或涉及信任問題，擔心有其他用途。

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