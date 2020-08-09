新冠肺炎．8.9｜新增72宗確診　威院86歲男病人離世累計52死

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續。衞生署今（9日）公布新增72宗確診個案，9宗為輸入個案，24宗源頭不明。另外有約40宗新增初步確診個案，屬較少個案日子。 新增個案中，包括一名曾入住荃灣享和街，張大偉僱傭中心宿舍的待業印傭，中心負責人因應近日疫情，安排宿舍內5名印傭檢測，結果1人確診，其他4人檢測結果屬陰性。 至於九龍灣耆康會啟業護理安老院，再增2宗確診及1宗初步確宗個案，全院的院友將需要盡快撤離。

耆康會啟業護理安老院撤離情況：

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【21:03】威爾斯親王醫院發言人公布，一名86歲確診者今日下午離世。涉事病人為一名確診患者的密切接觸者，7月23日於隔離檢疫期間，病毒測試結果為陽性後，被送往威院留醫。病人患高血壓及曾患心臟病，入院時有低燒。病人病情其後持續惡化，延至今日下午4時43分離世。連同上述個案，至今共有52名確診病人於公立醫院離世。

新冠肺炎｜浩明雅苑86歲確診男病人離世 本港累計52人不治

新冠肺炎｜富強苑停車場夜班女保安員確診 負責巡邏和處理查詢

【18:55】房屋署表示，今日（9日）得悉一名轄下停車場的外判女保安員確診，她駐守黃大仙富強苑停車場，負責夜班工作，最近一次上班日期為8月5日。

本港新增72宗確診，再有一名入住宿舍的待業印傭染疫。（羅君豪攝）

【17:20】劉家獻表示，東區醫院一名69歲男病人昨確診，他與另一名79歲確診病人，曾入住同一個監察病房病格。醫管局已分析兩病人的病毒基因排序，發現兩隻病毒不相似，相信兩個案互相傳染的機會不大。他續指，東區醫院綜合內科及老人科病房，有3名初步確診男病人，昨晚再由感染控制組，安排基因排序分析，暫未有結果。由於現時曾入住普通病房的確診病人增加，已加強入院篩查，並正研究擴大檢測。

【17:15】警方一名駐守機動部隊的23歲男警初步確診，他於昨日（8日）自行前往指定診所接受病毒檢測，之後收到通知病毒病呈陽性反應。張竹君表示，涉事警員於粉嶺蝴蝶山訓練基地接受訓練，一同訓練的涉及約170警員，共分4組。同組的部分警員會一同更衣。若涉事警員最終確診，同組約40多名警員需要檢疫，至於其他警員則會接受病毒檢測。

新冠肺炎｜廣華病人第3次檢測「陰轉陽」 8同房病人列緊密接觸者

【16:49】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報114宗個案，另有4名病人離世(確診編號︰2269、2429、2955、3714)，累計有51人病逝。

同時，過去24小時有92名病人康復出院，至今累計2,847名病人出院。現仍有1,041名確診病人於醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，其中41人危殆、59人嚴重、941人情況穩定。負壓病床及病房使用率分別為64%及71%。

廣華醫院一名長期病患70歲男病人，8月3日因發燒、肚痛、嘔吐入住廣華監察病房，當時有做測試，結果為陰性。病人病情不穩定，8月4日轉入深切治療部，8月5日再轉入監察病房，當日接受病毒測試，但發現陰性。

8月6日病人情況改善，轉入普通外科病房治療，之後發燒、喉嚨痛，昨日(8日)再轉入監察病房，接受第三次病毒測試，結果初步呈陽性。病人現入住隔離病房，經追蹤接觸者後，他入住外科病房時有兩病格共8名病人列為密切接觸者，衛生防護中心會再跟進。暫認為於病房感染的機會不大。

新冠肺炎｜耆康會啟業護理安老院再多三人中招 全院撤離檢疫

【16:40】張竹君表示，早前有院友確診的九龍灣耆康會啟業護理安老院，其他院友接受測試後多2人確診及1人初步確診。其中一宗個案與之前確診個案同房；至於初步確診個案則屬第三間房間，衞生署估計可能全院舍出現爆發，全院人士都是緊密接觸者，全院40多人要撤離檢疫，員工則需要到檢疫中心隔離。

至於旺角直銷公司「Star Global」群組再多1人確診；葵涌貨櫃碼頭群組亦增1宗個案。

新冠肺炎｜增72宗個案 再有待業印傭確診 曾於荃灣與4外傭同住

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

今日本港新增72宗確診個案，9宗為輸入個案，63宗屬本地感染，其中39宗與其他確診個案相關，24宗源頭不明。另外有約40宗新增初步確診個案，屬較少個案日子。

新增個案中，包括一名曾入住荃灣享和街，張大偉僱傭中心宿舍的待業印傭，中心負責人因應近日疫情，安排宿舍內5名印傭檢測，結果1人確診，其他4人檢測結果屬陰性。

跨政府部門下午於中環一帶展開聯合巡查行動，呼籲市民及外傭遵守「限聚令」。（黃詠榆攝）

新冠肺炎｜中環至少9名外傭違限聚令遭票控 需向朋友借錢繳罰款

【15:45】於遮打花園對出的遮打道位置，有另外5人疑違限聚令遭票控。

【15:20】跨部門巡查行動中，有警員於遮打道近中環港鐵站位置拉起封鎖線。現場消息指，該位置有4人疑違反「限聚令」遭票控。其中一名遭票控男子John說，事發時正與3至4人傾談及用餐，惟當時已盡量保持足夠距離，對於被控感傷心。他說，自己在港擔任家傭近10年，2000元罰款對他而言是相當重。他又指，知道港府已有2人限聚的要求，雖然有注意要保持距離，但不幸事發時，附近較多人。但他留意到有群組之間的距離，比他們更近，卻只有他們被控。

【14:35】多個政府部門於中環一帶，展開聯合巡查行動，執行「限聚令」。數十名身穿制服警員及特務警員，於皇后像廣場一帶，提醒市民不要違反「限聚令」。有人員向懷疑距離不足1.5米的群組，要求保持距離。

有勞工處人員則舉起不同語文的告示牌，呼籲外傭不要有多於2人的群組聚集。現場亦有廣播，以不同語言提醒「限聚令」的規定。記者現場所見，行動大致以勸喻性質。

【14:04】消息指，今日增約70宗新型肺炎確診個案



全民檢測｜華昇董事長胡定旭：預計日做逾50萬測試 為開關做準備

【13:54】港府公布兩星期後展開全民自願免費新冠病毒檢測，委託三間內地在港化驗機構負責做測試。有份參與的華昇診斷中心董事長、醫管局前主席胡定旭受訪時表示，在中山紀念公園體育館內將設16間氣膜實驗室，預計本周內可裝好硬件，日後投入服務時每日可做13萬個單管測試，如將樣本「五合一」檢測則可日做逾50萬個測試。

胡定旭認為，若有約600萬市民接受測試，料已有足夠數據找出社區的隱形帶病毒者，望市民踴躍參與，他又指測試是為了「開關」做準備，如武漢亦是做了大型測試後，發現整個城市只得數百名帶病毒者，其他人對武漢人的恐懼才消失。

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新冠肺炎｜中環外傭如常聚會個別群組多於兩人 外傭︰假期很重要

【13:31】近日相繼有兩名轉工印傭確診，記者今日（9日）早上到外傭假日聚集熱點中環一帶視察，中環港鐵站內，高峰時有過百名外傭聚集，部分人甚至擺攤進行買賣，有職員在場驅趕。有外傭表示，得知有印傭確診消息，自己亦感到擔心，但坦言假期是十分重要，難得有一日可以與朋友相聚，「我們視朋友如同家人」，強調會做好防疫措施。

新冠肺炎｜機動部隊23歲男警初步確診 工作沒有接觸公眾

【12:04】警方表示，一名駐守機動部隊的23歲男警初步確診，他於昨日（8日）自行前往指定診所接受病毒檢測，之後收到通知病毒病呈陽性反應。該名男警正在接受機動部隊訓練，沒有進行與公眾接觸的工作，於過去14日沒有外遊記錄，他最後一日上班日為8月7日。

↓↓政府跨部門昨向外傭宣傳2人限聚令及口罩令↓↓

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專訪｜袁國勇稱全民檢測屬好事：一早日驗7500人就唔會今日局面

【12:00】7月本港新冠肺炎第三波疫情爆發，一個月內增加2,700宗，約40長者病歿，但仍未看到何日可回到零新增。「應該做嘅一早做咗，就唔會有今日嘅局面！」香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受《香港01》專訪時，對政府拒擴大病毒檢測以找出隱性患者，仍有點氣憤。

這趟疫情終令政府痛定思痛，特首林鄭月娥上周五（7日）公布全民自願檢測計劃，700萬人都可參加，比袁在3月提出每日化驗7500個樣本為多。他指現時提高檢測數量是好事，形容是「打破咗過去4、5個月的悶局」。

專訪｜第三波暴升2700確診 袁國勇促落實三策略防冬季爆疫

【12:00】本港第三波新冠肺炎疫情持續一個多月，近6天才有回落跡象。這效果得來不易，包括食肆禁止晚市堂食、限聚令收緊至2人、強制戴口罩，以至加大檢測量至近萬個樣本等。這些措施背後，源於眾多本地個案來自食肆、院舍及街市等。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇，接受《香港01》專訪指出，大家如抱着疫症過後就鬆懈的思維，便需多花幾十億元，又要做全民檢測，反問是否要付出此代價。他呼籲社會要警惕，冬天疫情可能更嚴峻，必須做好三大防備，包括邊境控制、高危點防控、足夠檢測數量，「一定要落實，唔係把口講咗就算。」

【10:43】醫管局發言人表示，4名確診2019冠狀病毒病病人於今晨離世；4人均有長期病患，入院後情況持續惡化。

4人分別屬明愛醫院的90歲女病人（個案編號：2269），於7月22日因腹痛入院，於今日凌晨零時十一分離世。



北區醫院的88歲女病人（個案編號：2429）於7月23日因發燒及咳嗽入院，於今日凌晨三時五十七分離世。



屯門醫院的78歲女病人（個案編號：2955）於7月27日因發燒及咳嗽入院，於今日早上五時三十七分離世



瑪麗醫院的81歲男病人（個案編號：3714）於8月4日因確診感染2019冠狀病毒病入院，於今日上午七時五十二分離世。



連同上述4名病人，本港至今共51名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世；其中第2955個案78歲女患者屬屯門康和護老中心黃金分院院友，該院舍累計錄7宗死亡個案。

新冠肺炎｜住所全覽 康城站三屋苑有新患者 太古城唐宮再多2人

【02:08】衞生防護中心昨晚更新確診者住所資料，顯示有3名新確診者都居於港鐵康城站一帶的中產住宅，分別居於晉海、領都、峻瀅，當中居於峻瀅的個患者，是直銷公司Star Global群組的一名22歲女子。

另外，有患者住在深水埗區的星匯居，也有患者住在黃埔花園3期翠楊苑，亦有兩名患者居於太古城金殿臺唐宮閣，另有一人住在順利紀律部隊宿舍。九龍城區的隆基大樓D座和深水埗區的白田邨麗田樓都各增3宗個案。

新冠肺炎｜患者曾到食肆增25間 旺角蘇媽蘇媽、IFC翡翠拉麵上榜

【00:42】新冠肺炎疫情持續。衞生署周六（8日）晚更新確診個案行程，新增25間食肆有患者足跡，遍布全港，其中多間連鎖食肆再有分店上榜，如「薩莉亞意式餐廳」的大埔大元街市及荃灣荃薈分店；位於IFC的「翡翠拉麵小籠包」繼3月上榜後，今再有確診者足跡；另外旺角上海街618號的「蘇媽．蘇媽馬來西亞茶餐室」首上榜。

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼