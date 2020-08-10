新冠肺炎｜妻被裁又要供樓　搏擊教練零收入　或須關健身中心止蝕

新冠肺炎疫情爆發第三波，政府於上月宣布收緊防疫措施，包括健身室在內的場所要停業。 搏擊教練鄧俊敏開設健身中心四年，形容今次為「毀滅性打擊」。他雖受惠於第二輪防疫抗疫基金，但資助只多補助上次停業的開支。他稱，現時幾乎零開支，加上妻子最近被裁，難以應付健身中心及供樓開支，或要關閉健身中心。

東區區議員李予信與一眾健身、運動業界開記者會。（歐嘉樂攝）

現年36歲搏擊教練鄧俊敏於黃竹坑開設健身中心4年，坦言現時為開業以來最艱難時間，形容新一輪措施為「毀滅性打擊」。

他成功申請第二輪基金的10萬元資助，但坦言只夠補助上次停業的開支。他稱，早前有在公園教班幫補生計，但受二人限聚令所限，加上户外強制戴口罩等規例生效，現時收入近乎跌至零。他稱，中心月租約3萬元，加上2名員工的薪金，按現時情況估計只能維持3個月。

搏擊教練鄧俊敏於黃竹坑開設健身中心4年。（歐嘉樂攝）

不幸地，鄧任職獵頭公司的妻子剛被裁員，於9月便要離職。他稱，二人仍要供樓，最壞打算要關閉中心「止蝕」。他稱，希望政府容許他們有條件下重開中心，不過坦言限聚令亦要有所配合，包括放寬至8人一班。

代表香港的拳擊手袁文俊稱，受措施影響，他現時難有場地訓練。（歐嘉樂攝）

代表香港的拳擊手袁文俊稱，受措施影響，他現時難有場地訓練，稱現時不少地方已重開比賽，如美國及台灣等，但本港仍漠視運動員的訓練需要。他稱拳擊運動員的生涯約至40歲，現年37歲的他只剩下約3年，坦言看不到末來，「攞牌嗰時先講香港精神。」

搏擊運動中心代表柯尊鼎稱，第三波疫情源於政府抗疫不力，令業界生計受影響，而不少業界在疫情間已做好措施應對，「唔係我哋問題。」舞蹈員蕭翊深同樣稱，政府的基金不夠應付業界開支，他舉例不少舞蹈中心面積約為3000至5000平方呎，租金介乎5萬至逾百萬不等，加上恆常開支等，10萬元只夠應付1個月支出。他們曾與民政事務署代表開會，但最終對方未有接受意見。