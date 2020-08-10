黃楚標旗下「大灣區航空」進軍香港　民航處：正在處理申請

新冠肺炎疫情影響下，全球航空業蕭條，不過有「深圳李嘉誠」之稱的內地富商黃楚標，旗下的大灣區航空公司，向民航處申請航空營運人許可證，擬打進本港市場，成為本港第5間客運航空公司。民航處向《香港01》確認，今年7月接獲大灣區航空公司的航空營運人許可證申請，目前正在處理中。 對於有航空公司擬進駐香港，有學者表示，申請牌照需時，預料最快或2022年中可營運，隨着未來或有新冠病毒疫苗面世，相信屆時疫情緩和，航空業將復甦，有營運空間。他又認為，香港廉航市場仍有發展空間，相信可容納多一間廉航公司，亦不會對國泰構成威脅。

黃楚標有「深圳李嘉誠」之稱，在內地亦有航空業務。（資料圖片）

根據公司註冊處資料，大灣區航空公司曾數度改名，之前曾稱為東海航空（香港）有限公司、香港紫荊航空有限公司，到今年7月8日易名為大灣區航空。據公司周年申報表，東海聯合（集團）有限公司持有大灣區航空的全部股權，當中黃楚標持有東海聯合（集團）的80%股權、黎慧群持有15%，李治民持有5%；三人又同為這兩間公司的董事。翻查資料，黃楚標的妻子及大舅，亦名為黎慧群及李治民。

擬走廉航路線 主力營運內地及東亞地區航線

據《南華早報》引述消息報道，大灣區航空擬經營內地、東南亞、東北亞航線，為一間廉航公司。事實上，這並非黃楚標首次接觸航空業，他於內地經營深圳東海航空，根據該公司網頁，一共持有23架波音「737-800」型號客機，更預料今年底機隊規模達40架。民航處向《香港01》確認，今年7月已接獲大灣區航空公司的航空營運人許可證申請，目前正在處理中。

學者︰新公司若走廉航路線 市場仍有空間

對於有航空公司擬逆市進軍香港市場，中文大學航空政策研究中心政策研究主任羅祥國表示，申請過程大約需兩年，期間需獲民航處批出航空營運人許可證；又需該處審核客機是否合符資格，因此預料最快2022年中營運。他認為，由於各國都研究疫苗，相信明年疫情會緩和，之後航空業亦可逐漸復甦，屆時會有營運空間。

羅祥國又指，本地廉航大約佔航空市場12%，比率較其他國家少，並舉例指東南亞不少國家超過一半，歐美部分地區亦逾三、四成。他認為，假如大灣區航空獲批營運，不會威脅國泰整體業務，並稱本港市場可容納兩間廉航公司，屆時可與香港快運「做大個餅」。不過他亦指，雖然從數據上，市場確可容納多一間廉航，但經營航空業風險大，亦需視乎油價變動、疫情發展等。

黃楚標亦非首次踏足香港市場，他曾為香港數碼廣播有限公司（dbc）的主要股東，但之後鬧出停播風波，到2016年正式停止運作。另外，他為前特首曾蔭權好友，曾出租深圳東海花園大宅予曾，捲入曾蔭權涉貪案。