業主逆市未減劏房租兼濫收水電費　劏房小組主席形容不理想

「劏房」租務管制研究工作小組於4月舉行首次會議，早前曾多次探訪劏戶住戶，料會於明年交最終報告。小組主席梁永祥今日（12日）會見傳媒稱，小組於今日起會見30至40個關注團體，之後會舉行公眾論壇。他稱早前曾探訪劏房戶，知道居住情況不理想，業主更濫收水電費。不過他說，小組無執法能力，亦不能代為向署方投訴，呼籲業主遵循現有法例。 梁永祥又稱，明白公眾對租管的關注，疫情對進度有影響，但考慮到加快速度會影響報告可信性，會維持原定提交報告時間。

「劏房」租務管制研究工作小組主席梁永祥稱，今日起一連三日以視像方式會見30至40個關注劏房團體，之後會舉行公眾論壇，但原訂的外訪計劃則因疫情取消。至於業主團體則料他們會參與公眾論壇，到時會聽取他們意見。

他稱，小組曾到訪9個地區的劏房户、板間房、天台屋住户、寮屋住户等，當中發現住户居住環境不理想，有木虱、老鼠等；大部分租户無簽租約，及業主有加收水電的情況。

他稱現時有法例規管加收水電費，但小組沒有執法權力，只負責研究工作，加上不能代為向水務署投訴、亦不能干預電力公司與客户關係。他呼籲業主應遵從現有條例，而租户若發現有違法行為應向署方投訴。

梁永祥稱，呼籲業主遵從現有規管水電費的法例。（梁鵬威攝）

公屋輪候時間再升至5.5年，被問及會否加快提交報告時間，他稱明白公眾對最終報告的關注，但考慮到加快提交報告會惹來質疑，當中亦不能有任何委協，為免減低報告的可信性，會維持在明年上半年交報告。

行政長官林鄭月娥於今年1月，曾公布10項提升基層和弱勢社群的民生政策措施，其中為成立研究劏房租務管制相關工作小組。小組成員共有13人，由地產代理監管局主席梁永祥擔任主席，成員包括公屋聯會總幹事招國偉、香港業主會會長佘慶雲、測量師學會前會長何鉅業等。

他稱，知道劏房業主於疫情期間未有減租，繼續以市場供求情況處理租金問題，形容情況不理想。