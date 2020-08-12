Chickeeduck屯門店放民主女神像　業主求法庭頒令24小時內移走

童裝店Chickeeduck的荃灣愉景新城分店，早前擺放「民主女神像」，但遭商場去信要求移除，Chickeeduck最終亦移走該雕像。 Chickeeduck的屯門市廣場分店，之後亦擺放相類的雕像。屯門市廣場分店的業主昨（11日）入稟高等法院，指Chickeeduck的做法違反租約，要求法庭頒發禁制令移走雕像。據悉，法庭已頒下臨時禁，根據司法機構網頁，高等法院將於本周五(14日)處理有關申請。

原告為涉案舖位的業主麗賢有限公司，被告為Chickeeduck Retail (Hong Kong) Limited。

原告在入稟狀指，被告未有移走屯門市廣場二樓2191C舖櫥窗的涉案雕像，違反原告和被告於去年7月簽下的租約。

要求法庭頒令後24小時內移走

原告要求法庭頒發禁制令，被告在法庭頒令24小時內，移走舖內的雕像。若原告未有依照法庭頒令移走雕像，原告則可進入舖位移走它。原告亦要求法庭頒禁制令，被告不可在舖位內展示原告書面反對的物品。原告亦要求被告就違反租約，作出賠償。

Chickeeduck在愉景新城的分店，曾擺放「民主女神像」，後來遭商場要求移除。Chickeeduck的行政總裁周小龍在本年6月底並收到業主電郵通知，將不獲續租，需要在21日內搬走。

案件編號：HCA1344/2020