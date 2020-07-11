新冠肺炎｜收緊社交距離　餐飲業憂生意急跌三成

本港新冠肺炎疫情持續蔓延，當中出現茶餐廳及的士群組，政府今日（11日）凌晨開始收緊防疫措施。逾千間食肆下周三（15日）推出「七月七折、八月八折」優惠吸客，餐飲聯業協會會長黃家和今早在商台節目《政經星期六》表示，計劃會如期推出，但酒樓及婚宴場所優惠要即時調整，估計飲食業在本月生意將跌2至3成，相等於18至27億元生意額，影響非常大。

第三波疫情爆發，政府今日開始重新限制食肆每枱不多於8人。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

黃家和表示，政府早前放寬飲食業限制，父親節後生意恢復八成，稍看到曙光之際，近日疫情又重臨，形容「一波未停，一波又起」，直言若在前線的食肆沒有生意，在後面的物流及食品供應商也不會有，希望港府若再有支援業界措施，應多考慮其他範疇。對於政府再次收緊限制，他稱小店本身座位不多，若入座率再收緊至六成，只能轉為外賣生意，但整體而言對餐飲業均有很大影響，估計本月生意大跌兩三成，相等於18至27億元生意額。

受疫情連月打擊，黃家和表示3、4月情況最嚴峻，平均生意下跌三四成，期間亦加速外賣生意，希望透過政府派發一萬元及「七月七折、八月八折」優惠，吸引更多市民消費。他呼籲業界遵守防疫措施，不要鬆懈，直言「本來較空曠地方都擺滿枱，大家高談闊論，唔好講1.5米距離，0.5米距離都無，增加疫情擴散風險」。

同場的現代管理飲食專業協會主席梁志偉補充指，早前在措施放寬後，部份食肆希望「盡做」生意，或忽略每張枱之間保持1.5米距離規定；今日起措施收緊，部分婚宴改期或取消，加上每日有多宗新增確診個案，明顯影響消費信心。他又指，「七月七折、八月八折」優惠有助飲食業薄利多銷，但最怕是「薄利不多銷」，希望政府派1萬元，市民繼續消費。

第三波疫情下多名的士司機確診。（資料圖片 / 羅君豪攝）

的士業籲增檢測途徑、資助測試

此外，第三波疫情下多名的士司機確診。的士業議會副主席吳坤成表示，近日疫情來勢洶洶，生意下跌超過兩成，今日有超過50部的士接受光觸媒消毒，有效期長達一年，未來會與業界協調分批去大型停車場逐批消毒，讓司機及乘客安心。他又希望政府推出更多檢測途徑，例如健康院及私家診所為的士司機預留一定數量的病毒檢測劑，又研究在手機應用程式展示司機的檢測結果。

而汽車交通運輸業總工會的士司機九龍分會主任杜燊棠表示，坊間病毒檢測費用太貴，的士司機未必能負擔，希望政府資助。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼