近3400人聯署反對兩大學解僱邵家臻和戴耀廷　稱憂學術自由遭打壓

學術及專業界共收集了3,393人聯署，反對浸大社工系講師邵家臻因參與2014年佔中運動不獲續約，以及港大解僱因佔中運動、被控煽惑公眾妨擾罪的法律系副教授戴耀廷。 發起聯署的團體和學者認為兩間大學此舉違反程序公義，不符合聯合國對高等教育教員的建議，憂慮學術自由遭受打壓。

學術及專業界聯署反對浸大社工系講師邵家臻不獲續約，以及港大解僱法律系副教授戴耀廷。（廖雁雄攝）

促廢特首出任大學校監制度

學術及專業界在8月初發起聯署，反對浸大社工系講師邵家臻因參與2014年佔中運動不獲續約，以及港大解僱因佔中運動、被控煽惑公眾妨擾罪的法律系副教授戴耀廷，共收集了3,393人聯署。聯署促請兩間大學撤回解僱兩人的決定，要求廢除特首出任校監，以及由特首委任大學校董會和校委會主席等制度。

發起聯署的團體和學者認為兩間大學此舉違反程序公義。學術自由學者聯盟代表、科技大學社會科學部副教授成名表示，學術界不能接受大學決定，邵家臻正就案件向法庭提出上訴，浸大校方內部調查和上訴未有結果便解僱邵家臻並不合理。

另外，港大在戴耀廷就案件上訴未完前啟動解僱程序，由校內教授和學生組成的教務委員會經調查後決定沒有充分理由解僱，被政府委任校外人士組成的校務委員會推翻。港大校友關注組召集人葉建源認為，今次和當年法律學院教授陳文敏被否決出任副校長的事件同出一轍，校委會的行政權力凌駕教委會，反映院校自主岌岌可危，表示強烈憤慨和譴責。

學術自由學者聯盟代表成名認為事件不僅關乎兩名學者，而是反映學者面對政治打壓。（廖雁雄攝）

科大成名：大學最近難以聘請海外學者

學術界指出，根據聯合國教科文組織的建議，當高等教育教員違反職業道德，例如偽造科研成果等，才能採取解僱行動。成名認為事件不僅關乎兩名學者，而是反映學者面對政治打壓，學術自由受損。他批評港大校委會主席李國章回應事件時稱戴耀廷犯法是無知，無視公民抗命的理念，以及和平手段。

身為科大社會科學部副教授的成名表示，科大和其他本地大學最近難以聘請海外學者來港教授，他指政府打壓學術自由，長遠而言難以引入海外人才，有礙本港經濟發展和管治。他提到是次參與聯署人數屬於多，但有學者因政治憂慮不願以實名聯署。

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教協：教師自我審查 擔心觸及紅線

教協會長馮偉華表示，港區國安法實施後，有教師擔心觸及紅線，研究和教學上有自我審查等情況。前中大教育學院副教授蔡寶瓊認為這個現象對大學教育非常不健康，令教學質素受損，大學教育不應受到政治規範。中大高級講師陳燕遐反映，有教師擔心學生在課堂上討論港獨，教師是否同樣觸犯國安法，以及是否應干預學生討論等，對教師構成困擾。

被問到經過反修例運動後，學者面對更多同類事件，成名指學者在運動中主要召開記者會發表研究，不覺得會出現同類事件，若然有的話會令國際表示震驚。

對於港大解僱戴耀廷，校委會主席李國章上月指出，是按照程序決定，不涉任何政治考慮，港大不容罪犯擔任教職員；但稱若戴向法院上訴成功，校友會將重審解僱決定。

至於解僱邵家臻，浸大表示，根據既定政策及程序處理所有合約事宜；校方稱基於私隱理由，不會透露個別個案的詳情。