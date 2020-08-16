2000元罰款具阻嚇難負擔　中環聚會外傭稱會嚴守限聚令

社會新聞
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本港新型冠狀病毒疫情持續，上周日多個政府部門於中環一帶，展開聯合巡查行動，至少9名外傭違「限聚令」遭票控。記者今日（16日）早上到中環一帶視察，雖然趁假日到場的外傭人數較以往少，但中環皇后像廣場、遮打道行人專用區仍有不少外傭聚集，大部分外傭亦有遵守2人限聚令。有警車停泊路邊，以外語廣播，提醒外傭遵守限聚令及佩戴口罩；不時有警員在附近巡邏，以英語勸喻聚集的外傭散開。

有外傭表示，對她們而言，2,000元罰款是相當多的金額，如不幸罰款會無法滙錢給家人，但亦明白措施為控制疫情，自己會與朋友保持適當社交距離。

記者今日（16日）在中環一帶的外傭聚會熱點視察，中環皇后像廣場附近，雖然人流較以往減少，但廣場範圍以及遮打道行人專用區，仍有不少外傭聚會，有外傭脫下口罩進食，但大部分外傭均有遵守2人限聚令。

警車則停泊於遮打花園及環球大廈外，不時以外語進行廣播，提醒外傭遵守限聚令及佩戴口罩。警員亦不時於中環一帶巡邏，以英語勸喻聚集的外傭散開。

外傭Lida指，但不太擔心被票控，只要避免多於兩人聚集便可。（歐嘉樂攝）

2,000元罰款外傭難負擔　Lida：會避免兩人聚集

上周日至少9名外傭在中環違「限聚令」遭票控。外傭Lasie表示，對她們而言2,000元是相當多的金額，如不幸罰款會無法滙錢給家人，但亦明白措施為控制疫情，自己會與朋友保持適當社交距離。

外傭Lida指，如果不幸被票控，會令她收入大減，但她認為，只要避免多於兩人聚集便可，不太擔心被票控。對於本港疫情持續，她亦直言十分擔心，因為感染源頭不明，希望自己幸運不會被感染。

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僱主沒有阻止外出　每日會更換口罩三次

菲傭Pilcyl指，僱主沒有阻止她外出聚會，但會經常提醒她外出時，要與朋友保持適當社交距離。因應疫情，她每逢假日外出都會更換口罩三次，回家時亦會即時更換衣服和清潔雙手。Pilcyl亦提到，今日外出主要目的要向菲律賓家人和朋友匯款，菲律賓亦有疫情爆發，自己亦非常擔心家鄉情況。

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