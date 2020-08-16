新冠肺炎｜無視張竹君呼籲繼續外出　市民說加油：佢日日好似好攰

本港新型冠狀病毒疫情持續，近日確診個案數字高企。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日呼籲市民應減少外出，又形容「最近確診個案社交活動無停」，對疫情感憂慮。 然而限聚令下，周日(16日)的旺角依然人來人往，似乎市民未有理會張竹君的勸喻；不少市民聲稱外出為購買必須品，亦有市民表示已留在家中多日，外出是滿足心理需求，日常已盡量減少外出。 至於市民有何心聲想向張竹君表達呢？有市民就笑言：「見佢日日都好似好攰好頹」，因此希望向她說聲「加油」。

疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日(15日)在記者會上再次呼籲市民應減少外出，「如果周末再多咗人（外出），對疫情有影響，隨時會有反彈」，她又形容「最近確診個案社交活動無停」，對疫情感憂慮。

未有理會張竹君勸喻 周末旺角仍人來人往

限聚令下的周末，下午時份旺角依然人來人往，似乎市民未有理會張竹君的勸喻，減少外出。市民鄧先生表示擔心疫情，唯有自己保持謹慎。被問到為何未有理會張竹君的呼籲減少外出，他就解釋指今日到旺角是為了購買必需用到的攝影器材，是必須品，又認同大家應減少外出，「除非必要，有啲嘢需要買」。

外出逛街的嚴小姐亦同樣指，「有啲嘢留喺屋企做唔到」，例如購買必須品，因此需要要外出，又認為「減少都唔係完全唔出街㗎嘛」。

市民鄧先生表示，大家應減少外出，「除非必要有啲嘢需要買」。（盧翊銘攝）

鄭先生指，雖然擔心疫情，但認為外出是滿足心理需求。（盧翊銘攝） 外出可滿足心理需求：都要互動下 近日確診個案數字高企，鄭先生指，雖然擔心疫情，但認為外出是滿足心理需求，「都要互動下，如果唔係喺屋企屈」，日常已盡量於減少外出，以及到空氣流動較流通的地方「行吓」。

市民向張竹君說聲「加油」 潘先生：見佢日日都好似好攰好頹

雖然無視呼籲外出，市民亦有心聲想向張竹君表達。鄭先生就向張竹君說一聲「加油」，直言：「除咗香港人加油，唔知可以講咩，已經無說話可以講，而家咁嘅情況。」潘先生亦笑言，「見佢（張竹君）日日都好似好攰好頹」，因此希望向她說聲「加油」。

潘先生（圖右）亦笑言，「見佢（張竹君）日日都好似好攰好頹」，因此希望向她說聲「加油」。（盧翊銘攝）

疫情下已盡量減少外出 「幾個月先出一次​」

市民廖小姐指今日與朋友相約吃飯，雖然擔心疫情，但認為只要做好個人防疫措施便可，她透露自二月起已經減少外出，「都幾個月先出一次，好耐冇出過去今次先出嚟」。被問到有何想向政府表達，她只笑言「唔知可以同佢講咩」，又直指「講咗（政府）都唔會做」。

陳先生亦認為，政府應該做好防疫措施，對外來人士入境措施應更嚴謹「唔係而家咁」，令確診數字高企，又形容「咁搞法沒完沒了，對大家心情唔係咁好」。