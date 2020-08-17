消委會｜加強版鹼性電池較耐用？　金霸王兩版本壽命同為53.1小時

現時大部分電子產品均採用充電池，惟日常居家用品例如鬧鐘、遙控器等仍須使用用完即棄電池。消委會早前測試30款用完即棄電池，發現碳性電池樣本每枚平均售價為1.6元，較鹼性電池樣本售價為3元便宜近一半，但碳性電池不論多款電子設備時的耐用程度都較為遜色。 以使用AA電池的遙控器／收音機為例，壽命最長的鹼性電池樣本，相比壽命最短的碳性電池樣本可多用41.3小時，相差達2.7倍。消委會又發現，「金頂/金霸王 Duracell」AA鹼性電 池的普通版及加強版用於遙控器的壽命同為53.1小時；以及「超霸GP」的AAA鹼性電池普通版及加強版用於玩具時的壽命亦相同為4.6小時，消委會提醒消費者須小心選購。

消委會是次測試30款用完即棄電池，當中22款為鹼性電池，8款為碳性電池。（消委會提供）

消委會今次測試30款用完即棄電池，AA及AAA電池各佔一半，當中22款為鹼性電池，8款為碳性電池。測試項目涵蓋電池壽命、電解液的耐漏性及重金屬含量。價錢方面，一般而言電池包裝數量越多，每枚計便越經濟。碳性電池的售價每枚由1元至2.5元；相比之下，鹼性電池較昂貴，每枚電池的售價則由1.7元至9.5元，以每1元售價的可用時間比較，用於玩具時，售價最便宜的AA鹼性樣本每1元可用5.1小時，售價最貴的AA鹼性樣本每1元反而只可用0.7小時，相差6.3倍，顯示產品的價格與其耐用性沒有必然關係。

而測試參考國際標準量度各電池樣本，分別用於遙控器／收音機、無線配件／數碼音響，以及玩具的壽命。因碳性電池放電時的電壓，比鹼性電池下降得快，因而壽命較短，故於該項目僅獲1至1.5分，而鹼性電池整體壽命較長，獲得3至4.5分。



鹼性電池樣本及碳性電池樣本用於耗電較高的玩具時，兩者的壽命差異最為懸殊，AA及AAA鹼性電池樣本量得平均可用時間為7.8及4.3小時，而碳性電池樣本只有2.1及1.4小時，分別相差2.7及2.1倍。



用於遙控器／收音機及無線配件／數碼音響時，鹼性電池的平均壽命亦較碳性電池長，分別差距2.1及1.6倍。將電池置入遙控器／收音機，AA及AAA鹼性電池樣本量得平均可用時間為50.2及20.3小時，而碳性電池樣本只有16.3及7.9小10時；將電池置入無線配件／數碼音響，則AA及AAA鹼性電池樣本量得平均可用時間為24.4及22.4小時，碳性電池樣本只有7.8及8.5小時。

消委會是次測試30款用完即棄電池，當中22款為鹼性電池，8款為碳性電池。（消委會提供）

消委會續指，根據是次的測試結果，聲稱為「加強版」的鹼性電池不一定比「普通版」更耐用。將兩個品牌的「加強版」及「普通版」鹼性電池置於3款電子設備中，量得的壽命差異均少於2小時；例如「金頂/金霸王 Duracell」AA鹼性電池分別為鹼性電池（長效電力保證）及Ultra版本用於遙控器的壽命同為53.1小時；而另一品牌「超霸GP」的AAA鹼性電池置於玩具時，其「超特強鹼性電池」及「特強鹼性電池」樣本量得的可用時間均為4.6小時。



因此，倘以每1元可用時間計算，「普通版」電池的性價比更高，消委會提醒市民須衡量產品是否物有所值。

消委會發現，產品的價格與其耐用性沒有必然關係，且逾4成（13款）電池樣本有電解液洩漏的風險，如長期不用或會引致電器損壞。（消委會提供）

另外，消委會指出，全部電池樣本均能通過IEC國際標準的電解液耐漏測試。但消委會模擬用戶忘記關掉玩具電源的實際情況，將電池連續放電4日，待電能完全耗盡後擺放室溫45日的形式進行測試，發現13款樣本，包括全部碳性電池（8款）及5款鹼性電池出現電解液洩漏，有機會因而腐蝕及損壞電器。



同時指出，重金屬會污染環境，提醒用戶不要胡亂棄置。而是次檢測中，有6款碳性電池樣本含鉛，含量由0.032%至0.065%不等，惟當中3款未有跟從歐盟環保指令加上特定的環保標誌。消委會提醒，用完即棄電池看似方便，但需花50至100年才能分解，既不環保亦會加重堆填區的負擔，部分更含鉛，若處理不當，可能會對環境及人體構成負面影響。因此，消委會建議消費者應盡量以充電池取代用完即棄電池，節省金錢之餘，又可回收再造及減少棄置。

環保署指出，由於歐盟及內地已進一步收緊一次性電池的汞（即水銀）含量規限，故大部分在港出售的一次性電池已不含汞，與今次的測試結果吻合。然而，為履行《關於汞的水俁公約》下的責任，政府擬引入新法例管控汞、汞化合物及添汞產品，包括含汞的一次性電池。而香港已有完善設施可以安全地處置電池，各堆填區設有防滲漏層，以防任何受污染的液體洩漏，所有廢物的滲漏液會送往污水處理設施處理。故環保署認為棄置一次性電池並不造成嚴重污染問題，但亦鼓勵市民減少使用一次性電池，以及盡量使用充電池，因充電池可重複使用500至1,000次。長遠而言，不論是經濟效益或減少廢物產生，以充電池更符合成本效益及更環保。