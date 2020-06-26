教協調查：9成受訪圖書館主任認為時間倉卒難買書　學生亦難選書

教育局早前推「書出知識－贈閱圖書」計劃，向學校發放一筆過津貼，目標是今年暑假前向每名全港公營及直資中小學生贈送一本局方指定書單內的實體書，涉款總額約6,000萬元。 教協本周二（23日）收集211名中小學及特殊學校圖書館主任意見，當中約八成人給予「贈書計劃」不合格的分數，近八成人認為，指定書目不能滿足校內學生興趣及能力，亦未能配合學校閱讀政策。此外逾9成受訪圖書館主任認為是過於倉卒，質疑「點可能十幾天內買到書？」亦有5間書商表示時間太趕，未能確保7月內可送貨；亦有校長擔心：「單憑書名，如此短時間，學生如何選書？」

教育界立法會議員兼教協副會長葉建源指，是次超過七成半受訪者擔心政府以此為先例，日後會限制選書範圍。（鄧穎琳攝）

須在13個上學日內完成單訂等工作 九成受訪圖書館主任：過於倉卒

教育界立法會議員兼教協副會長葉建源指，以往教育局會向學校提供推薦書目，但從未硬性規定學校購書範圍，而受訪的211名圖書館主任中（94人來自中學教師、110人來自小學、7人來自特殊學校），逾七成半受訪者擔心政府以此為先例，日後會限制選書範圍。另有近8成人認為，指定書目名單中逾7成來自中資出版商，讓人質疑或涉「利益輸送」。

葉建源指，教育局要求學校須在13個上學日內完成報價及落單訂購等工作，逾9成受訪圖書館主任認為是過於倉卒，「點可能十幾天內買到書？」

教育局早前推「書出知識－贈閱圖書」計劃，目前是在今年暑假前，向每名公營及直資中小學生贈一本書，供他們在暑假時閱讀。（梁鵬威攝／資料圖片）

5間書商表示時間太趕 不能確保7月內可送貨

葉建源直言，鼓勵閱讀本是好事，但學生能力、興趣存在差異，難短時間內從700多本中選出貼合全校學生需求的書本，而12間業界常用的書商中，5間回覆的書商皆表示時間太趕，不能確保在7月內送貨。有受訪老師反映，書單中很多圖書非新出版，時間不足以學生自選書籍、書商難保有書提供，造成行政混亂，建議提供書券供學生到書店或書展自購書本。

葉建源促教育局尊重老師的專業及考慮實際情況，取消在暑假前完成訂購的時限及指定書單要求。

調查中發現，74%受訪者反映，學校不打算讓學生自行選擇感興趣的圖書，主要是無時間安排、行政手續過於繁複。教協理事、特殊學校校長黃仲夫又批評，是次計劃太突然，缺長遠策略：「單憑書名，如此短時間，學生如何選書？」

（梁鵬威攝／資料圖片）

書目中只有4主題 未能顧及不同學生能力及興趣

黃指出，指定書目中只有4主題（中國歷史和中華文化、健康生活、品德教育，以及科學、科技、工程及數學教育），且只屬中文書，未能顧及不同學生能力及興趣差異，「狹隘書目，與推廣閱讀是背道而馳」。他舉例指，不少學生喜歡藝術、魔術等書單中未包含的類別，建議教育局交予學校決定，如增加館藏或用作推廣閱讀，而強制學校在名單內選書贈予學生，「不是學生有本書，就有閱讀習慣，學生要有興趣睇、揭，才有用......才不會浪費納稅人的錢！」

教育局早前解釋，計劃是額外送給學生「一份心意」，希望提高學生閱讀興趣，至於報價時間由兩至三周縮至一周，屬特別措施，希望趕及在7月底、暑假前將書送到學生手上。名單中逾七成屬中資集團旗下出版社書目，教育局解釋，因全港中小學生約六十萬人，訂購圖書需時，而學校可選擇不參與試行計劃。