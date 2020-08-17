新冠肺炎｜廣華醫院71歲男病人初步確診　曾與兩名確診者同一病格

新冠肺炎疫情持續，本港今日（17日）新增44宗確診個案。醫管局指出，廣華醫院一名曾入住外科病房的男病人初步確診，他曾與兩名確診病人入住同一病格，懷疑在同一病格受感染，現正做基因排序。 此外，鯉魚門社區隔離設施今日起會暫時改為備用，以便進行改善工程，例如加裝WI-FI及提升電力系統，方便醫護遙距診症。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，廣華醫院昨日有一名71歲男病人初步確診。該名男人曾入住外科病房，曾與兩名確診病人（# 4100及4167）入住同一病格，因此他被列作密切接觸者，直至現時初步確診。

劉家獻指，該病人在本月9日起已在醫院接受檢疫。他分別在8月9及12做過兩次測試，但兩次結果都呈陰性，直至昨日再做測試，結果初步陽性。

懷疑在同一病格受感染

劉家獻指出，該名男病人曾兩名確診病人入住同一病格，故在環境上，懷疑在同一病格受感染。不過，要待基因排序完成後，才會有確實答案。他說，他自4月1日起入院，中間未曾出院，因此在醫院被其他病人感染機會很大。現時仍有四名相關病人無病徵，正做檢疫。

位於E7外科病房

劉又指，涉事病房是該院E7外科病房。翻查資料，除了早前已確診的#4100、#4167的男病人曾入住該病房外，該院亦有一名男護士染疫，他同樣在E7外科病房工作。

香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇8月11日曾到廣華視察。袁當時表示，該院有6名病人確診，相信是院內感染，而袁預料護士染疫並非由病人傳染。袁又指，最初發病的是一名在監察病房的69歲男病人，該病人戴口罩情況不理想，「佢唔合作，經常除口罩，好大聲講嘢、鬧人」，並傳染到另一名病人，第二名病人其後因自身情況轉到其他病房，再感染另外三人。當時累計有6名病人受感染，共涉三個病房或病區。

鯉魚門公園度假村社區隔離設施。 (醫管局提供)

鯉魚門社區隔離設施將作改善工程

此外，劉家獻表示，今日起會暫時備用鯉魚門社區隔離設施，鯉魚門社區隔離設施會作改善工程，以加裝WI-FI及提升電力系統，方便醫護遙距診症，而康復中、正等待出院的病人，將會轉到二線隔病床繼續接受治療。

他又指，自設施在7月24日啟用以來，總有240位病人接受治療，當中超過230人康復出院。