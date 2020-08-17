確診餐廳｜增11家食肆上榜　貨櫃碼頭群組患者到過多區餐廳

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心周日（16日）公布新增74宗確診個案，累計增至4,481宗。同日晚上衞生署公布資料顯示，再多11間食肆上榜曾經有患者到訪。當中出現大爆發的葵涌貨櫃碼頭群組，分別有患者到過九龍城平記咖啡室及荔景邨嘉年華酒家。另外有一名患者到過葵涌廣場大家樂，該餐廳早前亦曾有確診者去過。 九龍區都有多間食肆有患者足跡，包括觀塘鴻圖一號、榮發風味美食餐廳、深水埗森記牛雜粉麵、正點心、家維邨家廉樓麥當勞及啟田商場海港酒家。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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根據衞生署最新資料顯示，葵涌貨櫃碼頭群組中，一名51歲男患者（#4425）曾到過紅磡蕪湖街平記咖啡室；62歲男患者（#4416）就曾到過葵涌廣場大家樂，62歲男患者（#4460）到過荔景邨嘉年華酒家，兩人連同一名患者（#4480）報稱曾一同去過港鐵葵芳站。

觀塘及深水埗多間食肆上榜

而其他患者行蹤亦曝光，觀塘區方面，鴻圖道1號鴻圖一號曾接待兩名患者，分別是62歲男子（#4186）及61歲女子（#4387）；曉麗苑商場榮發風味美食餐廳，就有一名62歲男子（#4186）到訪。

深水埗區青山道150號森記牛雜粉麵及恆柏街6號正點心，分別有一名59歲男子（#4263）及86歲女子（#4257）到過用膳，後者亦曾到過荔灣街市。

而九龍城家維邨家廉樓麥當勞、啟田商場海港酒家、小西灣翠河餐廳及元朗鴻運中心名門讌客都有患者到訪。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼