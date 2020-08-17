確診大廈｜多條公屋屋邨再增病例　蘇屋邨14日內累計有11名患者

本港新冠肺炎疫情嚴重，衞生署今日（14日）公布新增了44宗確診個案，衞生防護中心於晚上更新確診者住所資料。 資料顯示，多條公屋屋邨再有新增病例，其中蘇屋邨再多兩名小童及青年染病，在過去14日間，全邨已累計新增11名病人。至於何文田愛民邨，在14日內，今日亦再新增第7人染疫。 葵青貨櫃碼頭群組亦新增兩名患者，其中一人居於青衣長安邨。至於私樓，主打迷你戶的大圍「薈蕎」亦新上榜。

蘇屋邨劍蘭樓今日新增兩名患者，在最近14日內，全邨累計有11名患者。（資料圖片／羅國輝）

蘇屋邨劍蘭樓增兩患者

在今日新增的44名患者中，蘇屋邨劍蘭樓今日新增兩名患者（#4523、#4525），分別是9歲男童及15歲少女，二人均沒有病徵，都與本地個案有流行病學關連。

過去14日間，連同上述二人，劍蘭樓合共有五名患者。整個蘇屋邨則有11名病人，其餘患者都居於海棠樓。

何文田愛民邨建民樓新增一名71歲男患者，同邨在14日內，至今已有8人染疫。（資料圖片）

愛民邨、秀茂坪邨、田景邨疫情持續

此外，何文田愛民邨疫情亦嚴重，建民樓新增一名71歲男患者（#4513），同邨在14日內，至今已有8人染疫，建民樓、頌民樓、新民樓、嘉民樓、衛民樓均有居民確診。屯門田景邨田裕樓亦新增一病人（#4514），已是14日內同邨第7人染疫。

至於觀塘秀茂坪邨中，秀華樓則再增一名患者（#4491），在14日內，已有6名病人同樣居於秀茂坪邨或秀茂坪南邨，分別住在秀華樓、秀逸樓、秀華樓、秀富樓及秀德樓。

而今日亦再新增三人居於上水河上鄉（#4494、#4501、#4520）。翻查資料，早前已有三名患者報稱居於河上鄉，即在近14日內，已累計有6人住在河上鄉內。

▼新確診個案居所分區名單▼

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，葵涌貨櫃碼頭更成重災區。（資料圖片／盧翊銘攝）

葵青貨櫃碼頭群組增兩患者 一人住長安邨

葵青貨櫃碼頭群組再添兩名患者，累計有65人。衛生防護中心今日指出，兩名患者分別是吊車和貨車司機，他們並非「宏記」港務操作有限公司員工，在4號及8號碼頭工作。

資料顯示，患者編號是4504及4517，住在青衣長安邨安潮樓及屯門寶塘下村。

大圍「薈蕎」上榜

此外，位於大圍的「薈蕎」亦上榜，患者是33歲女居民（#4505），8月10日起發病。

另外，油塘高翔苑高康閣今日再新增一名患者（#4524），他是一名67歲男居民，在8月13日發病。

大圍「薈蕎」新增一名患者，病人是33歲女士，屬於本地個案。（薈蕎網站）

▼曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單 ▼