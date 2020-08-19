確診大廈｜患者住址全覽　Star Global群組增三患者報住帝京酒店

第三波疫情未完，衞生防護中心周二（18日）公布昨日新增26宗確診個案，為近35日首見2字頭，中心晚上更新確診者住所資料。 參考最新資料，有兩間酒店均有患者入住，其中旺角的帝京酒店，新增三名患者報稱為住址，患者為兩女一男，年齡介乎21至23歲，涉全部與Star Global直銷群組有關。一名由印度來港的男子，亦報稱住處是香港九龍諾富特酒店，相信是入住檢疫。 此外，將軍澳安寧花園同日新增兩宗個案，同樣居於第4座。

三名患者同樣報稱住處為旺角帝京酒店，他們與本地個案有流行病學關連。（帝京酒店網站）

Star Global 直銷群組累計59人染疫

旺角帝京酒店新增三名患者（#4562、4563、4564），年齡介乎21至23歲，共兩女一男。三人都與本地個案有流行病學關連，同樣報稱住處為旺角帝京酒店，其中一名22女患者並無病徵，餘下兩名患者分別在8月15及14日發病。三人均屬於「Star Global 直銷」群組，群組累計已有59人染疫。

翻過紀錄，過去亦有患者曾到訪帝京酒店，除了上述患者外，之前有三名患者曾到該酒店，報告日期/曾有個案最後到訪日期是7月31日，當中二人亦同樣來自「Star Global直銷」群組，即至今群組內，至少五人曾經入住或到訪該酒店。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君曾指，在直銷群組中，曾有人到旺角帝京酒店參與培訓，但帝京酒店曾指出，自7月15日起已暫停所有場地租借服務。

▼新確診個案居所分區名單▼

碼頭女保安員住大角咀

至於葵青貨櫃碼頭群組，今日再增三人，累計有68人確診，其中昨日初步確診的葵涌貨櫃碼頭保安員，至今已證實確診（#4570）。資料顯示，患者是51歲婦人，在8月16日起發病，住在大角咀中興樓。另外兩名患者則居於大圍金獅花園1期金康閣，以及屯門欣田邨綠田樓。

此外，一名從印度來港的47歲男子（#4584），屬於輸入個案，他報稱入住香港九龍諾富特酒店，過去14期間，另有兩名確診者報稱入住該酒店，他們均由印度抵港。而在港逾期居留的泰漢（#4580），現年37歲。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 47 + 46 + 45

一名印度來港的男子確診，他報稱入住香港九龍諾富特酒店。（香港九龍諾富特酒店網站）

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

坑口安寧花園增兩個案

將軍澳安寧花園第4座同日新增兩宗個案（#4571、4572），分別是61歲女士及男士，他們先後在8月10日及17日起發病。

另外，深水埗景業大廈亦上榜，該名64歲男患者（#4567）並無病徵。而屯門海翠花園3座、大角咀維港灣1座亦各自新增一宗個案。