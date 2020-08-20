確診餐廳｜再多4食肆上榜　19歲女患者曾到101肉燥飯及小王牛肉麵

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周三（19日）晚更新確診個案14日內行程，一名居住沙田桂地新村的19歲女患者（#4447），上周六（15日）確診後報稱曾走訪5區，包括油尖旺、黃大仙、西貢、觀塘及元朗。 另外一名男患者曾到大埔及油尖旺吃飯，合共有4間餐廳上榜；當中西洋菜南街的101肉燥飯專門店及德福廣場二期小王牛肉麵，因該女患者曾光顧而上榜。

19歲確診少女報稱曾到黃大仙等五區

根據衞生署最新資料顯示，一名19歲少女（#4447）上周三（12日）發病，她於上周六（15日）確診，為本周日衞生署報告個案之一。她報稱的行蹤涉及五區，包括曾到過旺角西洋菜南街2W-2X號101肉燥飯專門店及德福廣場二期小王牛肉麵用膳，另外到過黃大仙利嘉工業大廈、將軍澳日出康城晉海1A座及元朗世宙商場。她現正住院，屬不明源頭個案。

29歲男子到老店及大家樂進餐

另外，一名29歲男子（#4573）分別於本月14日及16日，先後到過大埔大元商場老店及油尖旺友誠商業中心大家樂進餐，他於16日發病，19日確診，屬不明源頭個案。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼