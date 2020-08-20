食環署防治蚊患成效被質疑　申訴署宣布主動調查

夏天蚊患嚴重，申訴專員公署今日（20日）表示，社會上有意見質疑食環署的防蚊和滅蚊工作成效，包括蚊患指數有滯後等。申訴專員趙慧賢表示，將主動審研食環署執行相關工作的成效。

申訴專員趙慧賢邀請公眾就食環署執行防蚊和滅蚊工作的成效，提供資料及意見。（政府新聞處圖片）

現時，食環署轄下的防治蟲鼠隊負責於全港公眾地方執行各項防蚊和滅蚊工作，包括放置誘蚊產卵器監察蚊子滋生情況、清除積水和噴灑化學物殺滅蚊子。該署又負責為其他政府部門，例如康文署和房屋署，提供技術支援及培訓，以協助它們在管轄場地推行防治蚊患工作。

申訴專員公署表示，有意見認為，食環署放置誘蚊產卵器的地點未及全面，以致調查結果不準確；該署公布的蚊患指數又出現滯後，令市民未能掌握最新情況。申訴署續指，傳媒亦曾報道部分地區在個別月份的蚊患指數偏高，顯示蚊患情況嚴重；而食環署對防治蟲鼠隊的管理成效亦受質疑。

就此，趙慧賢指，將主動調食環署相關工作的成效。她表示，蚊患不但會對市民的日常生活造成滋擾，亦會傳播包括登革熱和日本腦炎等嚴重傳染病。她引述衞生防護中心的資料，指香港的登革熱個案近年有上升趨勢，由2016年的124宗，升至2019年的198宗，認為情況不容忽視，食環署的防治蚊患工作尤為重要。

趙慧賢表示，防治蚊患是公眾關注的課題，是次主動調查，旨在審研食環署如何處理蚊患問題，包括對防治蟲鼠隊的管理、對蚊患情況的評估，以及所採取的防控措施，以分析其工作成效，並在有需要時，向該署提出改善建議。申訴署指，正就是次調查課題收集資料及意見，市民可於今年9月20日或之前，以書面提交。