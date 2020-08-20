新冠肺炎｜兩成人憂丟飯碗　失業失明人士：一周兩晚需藥物入眠

本港新型冠狀病毒疫情持續逾半年，各行各業受挫。有團體調查發現五成受訪者因疫情，令工作時數減少，更有兩成人面對失業問題。 失明人士Tim亦是其中一人，受疫情影響原先於餐廳演出及編曲工作，大幅減少甚至暫停，連同劏房租金及長期藥物開資，與太太兩個人每月的固定開資大約需要16,000元至17,000元，但現時收入完全不足以應付開資；因為擔心經濟問題，他透露每星期有一至兩晚需要靠藥物才能入睡，期望政府能為失業人士提供一筆過資助或「資助到搵到嘢做為止」。

關注綜援低收入聯盟於7月19至8月6日期間進行問卷調查，以電話、實體問卷及網上問卷形式收集215了份問卷。有五成受訪者表示因疫症令工作時數減少，更有兩成人面對失業問題，當中三成受訪者受影響情況長達6個月或以上；不少受訪者亦表示對前景不樂觀，近四成人表示認為工作受影響的情況會再持續多至少3至6個月。

有團體調查發現五成受訪者因疫症令工作時數減少，更有兩成人面對失業問題。（曾凱欣攝）

疫情下失餐廳表演工作 因擔心收入需靠藥物入睡

失明人士Tim表示，疲情前原本在學校從事福音幹事及資訊科技相關工作，亦會不時在餐廳、酒吧進行演出工作，但受疫情影響，演出及編曲工作亦大幅減少甚至暫停，太太亦於四月開始失業。他透露，因患有癲癇症需長期服藥，但因為未能排到政府專科，每月需要在看私家專科醫生，令開資增加，連同劏房五千元的租金，與太太兩個人每月的固定開資大約需要16,000元至17,000元。但太太因為擔心Tim會隨時病發，為了照顧他只能間中做看護工作，但薪金並不足夠兩個人生活，自己亦因為擔心經濟問題，每星期有一至兩晚需要靠藥物才能入睡。

冀政府為失業人士提供資助至就業為止

Tim又擔心，即使疫情完結，各行各業受挫，社會都需要時間復原，相信屆時都未必能即時回復餐廳的表演工作，故曾與太太商量過在必要情況下申領綜援。但他直言，普遍大眾對申領綜援有歧視性，他希望以自己的能力服務社會、活得有尊嚴，加上入息限制擔心日後無法工作，故坦言並不想申請綜援。他期望，政府能為失業人士提供一筆過資助或「資助到搵到嘢做為止」，又希望政府可以加快公屋輪候速度，對傷殘人士進行體恤安排等。

失明人士Tim表示，但受疫情影響，演出及編曲工作亦大幅減少甚至暫停。（曾凱欣攝）

有一家支柱失業 連一個月租金亦不足以應付

同樣因疫情失業、原本從時售貨員的橋姐指，疲情前每月有一萬三千元的穩定收入，但因為疫情，公司結業令她面對失業問題。育有一子一女的她是家中的生活支柱，她透露，日常生活洗費及租金已花光每月薪金，無法儲蓄，現時更處於完全零收入的狀態，租金亦需要問朋友借錢墊支。她表示失業期間，「好緊張想快啲搵工」，曾試過四處找工作，但因疫情，各行各業受影響令她難以找到工作，後來靠朋友介紹得到一份薪酬5,500元的清潔工作，但住所租金已達5,800元，收入難以應付開支，連一個月的租金亦不足以應付。經濟問題令橋姐形容，「好似世界末日」，令她情緒受困擾：「一星期冇瞓瘦咗十斤」。她指現時「就算想搵工都搵唔到」，希望政府幫提供更多援助，例如設立不同基金讓她申請資助。