通識書送審｜隱內地污染、血汗工廠　團體批政治審查促撤回修訂

經教育局檢閱後修訂的通識書近日「出爐」，被揭在法治與人權、本土意識及身份認同等有大幅修改，惹起外界批評。教育團體「教育野」、進步教師同盟及教育同行陣線今日召開記者會，揭示通識書「全球化」、「能源科技與環境」、「個人成長與人際關係」單元均有不少修訂，例如將內地血汗工廠漫畫，修改為「發展中國家」的情況；又將「一帶一路」項目引致內地及其他國家空氣污染問題，改為再生能源建設改善生活的情境圖。 團體批評所謂諮詢是引入「政治審查」，走向「洗腦教育」，控制通識書的內容，對師生「百利而無一害」，促局方撤回新書的刪改，以及公開專業諮標準。另外，團體亦將發起公開聯署，呼籲家長及師生參與聯署，以表達對教科書審查的不滿。

團體「教育野」發言人、前眾志副主席鄭家席（中）召開記者會，批評教育局政治審查通識書。（胡家欣攝）

教育團體「教育野」、進步教師同盟及教育同行陣線今日召開記者會，公開比對新舊版本的通識書內容，發現除「今日香港」及「現代中國」單元有大幅修訂外，在「全球化」、「能源科技與環境」、「個人成長與人際關係」均有多處刪改。

例如在香港教育圖書有限公司的「能源科技與環境」單元，一幅「一帶一路」項目啟動後引致內地及其他國家空氣污染問題的漫畫圖，在新版本則改為再生能源舒緩空氣問題的生活情境圖。

通識書經教育局檢閱後，在法治與人權議題上有不少刪改。（胡家欣攝）

「參與遊行」改為「參與合法遊行」

在全球化單元中，舊版展示內地血汗工廠漫畫，反映有勞工在惡劣工作環境下工作，遇到工傷而不獲賠償情況，新版改為「發展中國家」的情況。雅集同一單元，曾指出內地未實行資訊開放，仍設立俗稱「防火長城」的互聯網監控，不過新版則淡化內容，改寫為「國內民眾暫未能瀏覽部分西方社交網頁」。

另外雅集出版的「個人成長與人際關係」單元，則加強守法意識，例如解說青少年服務社區層面上，在「參與遊行表達訴求」的一句描述，改為「參與合法遊行表達訴求。」

將發起公開聯署表達不滿​

團體「教育野」發言人、前香港眾志副主席鄭家朗批評，很多部份面對非一般的審查，例如刪走「三權分立內容」、有關「一帶一路」項目引致其他國家及內地污染問題，卻改為再生能源建設等，批評教育局通識書自願諮詢服務是「政治審查」，並走向「洗腦教育」，抹殺學生自由及獨立思考機會，亦有違課程多角度思維宗旨。他續指，有學生反映通識科專題探究題目，因涉及反修例風波而被校方禁止作為題材。

進步教師同盟成員、退休老師陳智聰則批評教育局近年卻變成「政治局」，多番干預教育界。他指，學校難以不選用教育局指定書單，前線教師教學上擔心觸犯「紅線」被無理投訴。他呼籲同工繼續以多元角度、批判思考教授通識。

鄭家朗稱將發起公開聯署，期望收集一萬個簽名，呼籲家長及師生參與，以表達對教科書審查的不滿，亦要求局方撤回新書的刪改，以及公開專業諮標準。

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教育局去年推出通識書「自願諮詢服務」，多間出版社的通識書經教育局檢閱及覆檢後，周一在網上上載新修訂列表，在比對新舊版本後，有出版社刪除「三權分立」、「公民抗命」等內容，又加強法律刑責的資料；有出版社亦刪除六四事件解說，引起教育界強烈批評。教協指新版本淡化甚至扭曲社會實況，斥「諮詢服務」屬「政治審查」。教育局則反駁指控是抹黑及將教育專業工作政治化。