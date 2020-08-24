新冠肺炎｜亞博啟用近1個月收約600患者　人均住院時間4.7日

本港新冠肺炎疫情持續，為紓緩公立醫院隔離病床的壓力，亞博一號館改建的社區治療設施於本月初8月1日啟用。雖然營運時間尚短，但天水圍醫院急症科顧問醫生李立業認為，亞博已成功發揮屏障的作用，目前一共接收594名患者，其中346人已出院，平均住院時間為4.7日。 近日，亞博社區治療設施新增「eHealth」系統，北大嶼山醫院急症科副顧問醫生尹志堅透露，該系統有助團隊日常治療及監察病人，醫護毋須巡房或為患者親自檢測，醫生將使用手機應用程式如「WhatsApp」視像對話，或致電給病人問診。除了加強場館的感染控制，亦可減少使用紙張及節省場館空間。

「eHealth」系統讓場內及場外的醫護人員，透過電腦介面快速查詢病人最新的情況。（高仲明攝）

增「eHealth」系統助團隊監察病人

談到亞博社區治療設施近日新增的設施，北大嶼山醫院急症科副顧問醫生尹志堅透露，亞博增設了「eHealth」系統，指有助團隊日常治療及監察病人，如監察病人的維生指數，包括血壓、含氧量、體溫等情況。

尹指，患者每日需於電子平台輸入資料兩次，醫護團隊可透過場內外的電腦介面監測病人情況，無須親自巡房為患者檢測，除了加強場館的感染控制，亦可減少使用紙張及減省場館空間。他稱，現時未有患者操作上遇到困難，系統亦得到患者正面的評價，即使來自外地的患者沒有攜帶手機，或年紀較大的患者不熟悉電子操作，亦可安排護士聯絡及協助。

醫生WhatsApp視像通話問診

尹志堅解釋流程，在新電子系統啟用後，患者下車於分流站登記時，須測試及記錄其電話號碼，並強調電話在治療過程中非常重要，因醫生將使用手機App如「Whatsapp」視像對話，或致電給病人問診，視乎患者的選擇。

尹續指，醫生每日分為上下午兩次電子診症，視乎情況每個患者需時5至10分鐘。若發現患者病情不穩，護士將巡房跟進情況。「 開頭未有進化版之前要搵資料，而家㩒一下掣就睇到病人咁多日嘅情況。」

尹透露，患者出院需符合多個條件，除了首日的檢測外，病人每隔5日需復檢一次，若發現CT值（病毒量及活躍程度）高於30 ，將安排於翌日進行深喉唾液檢測，如發現結果為陰性，同時身體上具有抗體，亦無新冠肺炎的症狀，將制定出院方案。

李立業（中）認為，亞博已成功發揮屏障的作用，目前一共接收594名患者，其中346人已出院。（高仲明攝）

亞博大部分患者年齡為21至30歲

天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，亞博社區治療設施啟用至今，一共接收594名患者，年齡介乎18至60歲，當中51至60歲患者約100人，其餘以21至30歲的患者為主。

李續指，目前共有346人出院，平均住院時間為4.7日，另有139人仍在住院，逾100人需轉往其他醫院接受治療。他稱，亞博社區治療設施成功發揮屏障的作用，約八成患者不需轉送公立醫院，紓緩負壓病床的需求。

100名轉院患者佔一半具肺炎跡象

香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅補充，該100名轉送醫院的患者佔一半有肺炎跡象，20%為肝或腎酵素指數不正常，亦有20%具發燒或腹瀉等持續病徵，亦有少數長期病患者需使用胰島素等藥物，病情較易轉壞，適合於醫院治療。

孔續指，每日均有一名傳染病科醫生，為亞博醫療團隊提供意見，例如患者是否需要轉院或出院。但他強調，患者的安全至上，若病情出現輕微變化，如肝酵素指數變差等，僅少許懷疑即可由亞博轉往醫院。他解釋，根據以往經驗，大部份患者肺花速度急速，於數天內惡化，若盡早送往醫院接受治療，能抑制病毒量，減少發炎的情況。

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