新冠肺炎．專訪｜范鴻齡：亞博開足二千床人手仍充足　港僅缺硬件

本港今年1月底接收首名新型冠狀病毒肺炎確診者，當時范鴻齡接任醫院管理局主席一職不足兩個月，他直認工作具挑戰性，但榮幸可與同事打疫戰：「唔係個個主席有咁嘅機會！」 自第三波疫情爆發，醫管局急急啟用社區隔離及治療設施以紓醫院病床壓力，中央政府亦派出支援隊來港，引發各方憂慮。范鴻齡澄清，從未聽過、亦無要求內地醫護增援，又指社區設施所需的人手較醫院少，目前醫護人手足夠，但香港最缺乏的是硬件，如病床及負壓設施等，他感謝中央捐贈負壓設施，臨時醫院及亞博餘下展館亦將有負壓病床可供使用。

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本港的新型肺炎疫情反覆，7月底起曾連續12日、日均錄逾100宗確診個案，有確診者等足5日才獲送院，其家人最終亦同受感染。范鴻齡接受專訪時坦言，「個心最唔定係上次有百幾人（確診者）等入院，真係驚！」，憂心個案數目如海外般幾何級數上升，香港未必能應付，至過去一星期的單日確診個案增幅回落至雙位數，他才稍感安心。

連同懷疑個案，每日數百人送院，醫院的負壓病床壓力大增，醫管局先後啟用位於鯉魚門公園度假村的社區隔離設施，以及亞洲國際博覽館的社區治療設施，部份患者在該處治療。第三波疫情似乎殺醫管局一個措手不及，但范鴻齡稱，自3月起已籌備相關工作，但需待兩個場地丟空後，由政府「拍板」借用予醫管局才可進場工作。

范鴻齡接受專訪時，感謝中央在硬件上的支援。（梁鵬威攝）

二號館床由中央支援 中央另捐負壓艙予本港

亞博一號展館8月1日至13日，合共接收442人，當中363人是21至50歲病人，當中189人已出院，平均住院日數為3.4日；另有68人因X光或化驗報告異常，以及其他臨床情況需轉回醫院。

范鴻齡表示，亞博二號館本周內啟用，至於亞博其餘8個較小的展館，則會在中央協助下改為方艙式的社區治療中心。現時亞博一二號館及鯉魚門的單位不設負壓系統，范鴻齡透露，中央將捐贈負壓艙予香港，故亞博餘下展館有部份床將會是負氣壓病床，而臨時醫院兩層約800至1,000張病床則全部設負壓系統，好處是若病人情況突然轉差，亦可先原地救治，不需急於轉院。

會保留部份床應急 無人時可能曬一輪太陽

屆時疫情平穩後，范鴻齡透露只會將醫院內的一二線隔離病床轉為普通病床，其他床位則會保留，料鯉魚門及亞博館設施可保留一段時間才交還，至於臨時醫院，范鴻齡稱預計短期內不會用該空地，該處1,000張病床「無人時可能曬一輪太陽」，疫情有變則可應急，預計保留的時限以年計算。

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港醫護人手充足只缺硬件 中央幫了很大忙

硬件有中央的支援，軟件方面，有傳內地將派醫護來港協助抗疫，引發各方的擔憂，有醫護界發聲明促外來醫護來港執業需按程序申請註冊。范鴻齡否認有關傳聞，認為未有此需要，重申本港最缺的「唔係人手軟件，係硬件，唔夠病床你就死」，對中央出手解決硬件問題感高興。

不曾要求內地醫生護士來港幫助

他提到至今已來港的內地人員只協助私人實驗室做病毒檢測，至於是否涉及調派內地的醫生及護士，他稱從來無聽過有相關計劃，醫管局亦不曾提出要求，他相信這件事應不會發生。

范鴻齡說，社區治療設施的人手所需的人手遠少於一般的醫院，加上醫院有近一半服務受疫情影響已延期，醫護同事亦熱心參與抗疫，估算過亞博即使開足2,000張病床，「人手唔係問題」。

范鴻齡稱，本港的醫護人手足以應付社區設施，最缺的是病床等硬件。（梁鵬威攝）

抗疫政策「不過不失」 檢討時往往覺得可再改善

抗疫近八個月，范鴻齡評價醫護表現起碼值80分，而香港的圍堵政策至今算是「不過不失」，被問到醫管局的應變是否來得太慢，范鴻齡指，往往在檢討時永遠可做得更好，但疫症發展迅速，實際執行上有困難。

他舉例指，現時人們會批評，政府於6月時放寬防疫措施「太鬆」，父親節不應放寬食肆用餐限制，但當日若不放寬，亦會遭另一班人責難。亞博館以往是立法會選舉的點票中心，范鴻齡指要更「穩陣」的話，大可於6月叫政府「唔好立法會選舉，定個展館畀我做好」，但這些只是理想主義。

第三波疫情至今逾一個月仍未平息，大規模的全民自願檢測即將展開，范鴻齡稱現時增設硬件目的是做好準備，「（病床）當然唔希望用晒」，但有需要時即可靈活調配。