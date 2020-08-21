確診餐廳｜粉嶺雄泰等8食肆上榜　35歲女患者發病後到北區兩商場

新冠肺炎疫情持續，衞生署本周五（21日）晚更新確診個案14日內行程，再有8間食肆上榜，當中新界區有5間及九龍區有3間。一名35歲女患者（#4494）病發前到過粉嶺雄泰食飯；另外，大埔寶蓮樓華輝餐廳、華樂樓陸宜居茶餐廳、沙田新翠商場麥當勞及肯德基都有患者在潛伏期光顧。 九龍區上榜食肆分別是秀茂坪商場唐記包點、黃大仙萬年戲院大廈嘉豐茶餐廳及油尖旺福苑南記粉麵。

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根據衞生署最新資料顯示，一名在北區河上鄉居住的35歲女患者（#4494），於本月13日發病，17日確診，她報稱12日到過粉嶺和泰街21號雄泰進餐，是新上榜餐廳，該名女患者於14日曾到訪天平商場、新都廣場及寶石湖邨紫晶樓。

居住大埔富亨邨亨耀樓的66歲女患者前日（19日）報稱在大埔寶蓮樓華輝餐廳及華樂樓陸宜居茶餐廳用膳；家住新翠邨新芳樓的58歲男患者（#4613），昨日（20日）報稱到過沙田新翠商場麥當勞及肯德基。

有患者曾到粉嶺雄泰用膳。（互聯網）

荃灣患者跨區到旺角

九龍區方面，一名在秀茂坪邨秀緻樓居住的79歲男患者（#4608），17日報稱去過秀茂坪商場唐記包點，是首次有確診患者到訪，又到過商場內的大家樂，該店曾經有兩名患者到訪（#2440及#2449）。

在黃大仙萬年戲院大廈居住的19歲女患者（#4543），於14日發病，當天到過樓下的嘉豐茶餐廳；35歲家住荃灣福來邨的男患者（#4603）在15日發病，前一日（14日）去過旺角新世紀廣場，17日到油尖旺福苑南記粉麵。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼