確診大廈｜患者住所全覽　秀茂坪近14日錄7宗　天際萬豪酒店上榜

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情稍為回落，衞生防護中心周五（21日）公布新增27宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。 周五新增的個案中，有兩宗同樣住在秀茂坪邨，分別為79歲男子（# 4608）及8歲女童（# 4626）。計及這兩宗個案，秀茂坪在14日內累計已有七宗確診個案，包括六宗於秀茂坪邨及一宗於秀茂坪南邨。另外，位於元朗的采葉庭周五亦有一宗新增確診個案，近14日已累計有五宗確診。 周五亦新增九宗輸入個案，當中44歲男子（#4610）由俄羅斯抵港的機組人員，他報稱住在位於機場的香港天際萬豪酒店。

▼新確診個案居所分區名單▼

周五新增個案中，有兩宗居於秀茂坪邨，包括#4608為79歲男子，住所為秀茂坪邨秀緻樓，他於8月18日發病，為源頭不明個案。另外一宗為#4626的8歲女童，住所為秀茂坪邨秀華樓，她與本地個案有流行病學關連，沒有病徵。

翻查資料，秀茂坪在14日內已累計有七宗個案，有三宗居於秀華樓，包括#4491、#4529及周五確診的#4626。另外秀富樓亦有兩宗確診個案（#3895、#4582）；秀茂坪南邨秀德樓亦有一種個案，為#4410。

確診個案4610為44歲男子，屬由俄羅斯抵港機組人員，報稱住在大嶼山香港天際萬豪酒店。（資料圖片）

▼曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單 ▼

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元朗采葉庭累計7宗 屯門龍門居有4宗

周五確診的個案中，#4606為28歲男子，居住於元朗采葉庭7座，與本地個案有流行病學關連。計及這宗個案，采葉庭14日內亦累計有五宗個案，包括四宗住在第七座（# 4492、#4536、#4537及#4606），以及一宗住在第三座（#4135）。

另外，屯門龍門居周五亦新增一宗確診個案，為40歲男子，於8月18日發病，確診編號為4628，居於龍門居12座，為源頭不明個案。計及這宗個案，龍門居14日內累計有4宗確診。當局公布周五確診個案中，包括一名豐盛老人院院友。資料顯示，該確診個案為#4630的81歲男子，報稱住在葵涌葵龍大廈豐盛護老院，於8月19日發病，為源頭不明個案。

在輸入個案方面，確診個案4610為44歲男子，屬由俄羅斯抵港機組人員，他沒有病徵。該名確診男子報稱住在大嶼山香港天際萬豪酒店。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼