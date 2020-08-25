口罩令｜周五起戶外運動可免戴口罩　跑友：戴住削跑步公里數

政府於今日（25日）公布由周五（28日）起放寬社交距離措施，市民於室外運動時不用戴口罩。記者到荃灣海濱公園長廊及中山紀念公園觀察，大部份市民都戴着口罩做運動，其中跑步佔多，其餘進負重訓練，體能訓練及拳擊訓練的人流也不少。 有市民歡迎放寬戶外「口罩令」，認為戴着口罩跑步很辛苦，表現亦受影響，「以往我都跑7公里，但現在（戴口罩）最多得5公里。」

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梁先生支持放寬戶外運動不用戴口罩的安排。（林頌華攝）

平日常在海濱公園跑步的梁先生十分支持放寬限制，並坦言周五就不會戴口罩在戶外做運動。他指平日戴口罩跑步很辛苦，容易呼吸不順而且會導致頭痛，因此較之前減少了約三分之一的跑程。「以往我都跑7公里，但現在最多得5公里。」他認為室外環境空曠，只需和他人保持距離就可減少感染風險。

陳小姐卻指即使放寬後，為保障自己和他人還會繼續戴口罩，而且認為政府應保持限制，亦期望他人不要放鬆警惕。「難得市民習慣了（戴口罩），若之後再次收緊需重新習慣。」她表示戴口罩跑步時的心跳較快，但她有使用口罩支架，所以呼吸較順暢。

跑步多年的黃小姐表示放寛不會戴口罩跑，會選擇路較闊人流較少的地段跑步，以減低傳染風險。（楊嘉朗攝）

跑步多年的黃小姐表示戴口罩跑步一定會辛苦，但已維持習慣，所以疫情前後都經常跑步，她指疫情後跑步人潮少了約三分之一。對於放寛戶外「口罩令」，她認為之後人流會繼續恢復，風險固然會提高，但表示放寛措施後不會戴口罩跑，會選擇路較闊人流較少的地段跑步，以減低傳染風險。

有不願透露姓名外籍女士女士在公園內進行拳擊訓練，她表示疫情後訓練次數大減，認為疫情前後公園內人流沒有太大減少，她指放寛戶外口罩令自己會看情況戴口罩，若身邊的人都沒戴口罩，她會戴口罩保障自己， 即使較辛苦也希望安全為重。

跑友楊先生他認為疫情後人流其實不減反增，估計放寛戶外口罩令而沒開放健身室的情況下，人流會更多。（楊嘉朗攝）

健身室都關閉後 戶外人流會更多

跑友楊先生亦同樣認為戴口罩跑步十分辛苦，更形容為「本末倒置」，他認為疫情後人流其實不減反增，他指附近的健身室都關閉後，不少人到公園進行負重訓練及體能訓練，跑步的人亦多了。他估計放寛戶外口罩令而沒開放健身室的情況下，人流會更多。放寛後也會都會繼續戴口罩跑步，只會「有時攰除底休息下」。他亦擔心隱形患者的問題，畢竟公園裡有不同國籍的人士。