確診大廈｜住所全覽　天逸邨逸池樓6中招　日出康城美孚新邨上榜

本港第三波新型肺炎疫情未完，衞生防護中心今日（25日）公布昨日（24日）新增19宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。 資料顯示，天水圍天逸邨逸池樓再多二名確診者，為一名是12歲女童及一名50歲婦人，據悉二人為日前確診的商經局文書助家人，報住同一大廈。另外，紅磡花園亦同樣新增兩人染疫。 至於將軍澳日出康城、美孚新邨亦再有確診者，當中報稱住在日出康城的男患者，居於晉海II 。

天水圍天逸邨逸池樓再新增兩名患者，據悉她們為日前已確診的商經局文書助理家人。（資料圖片／梁銘康）

天逸邨近14日累計六人確診

商經局一名文書助理早前確診（#4692），他於政府總部工作，住在天水圍天逸邨逸池樓。而該址今日再新增兩名確診者（#4704、4705），據悉是該名文書助理的同住家人。

兩名新增患者，分別是50歲及12歲女病人，先後在8月17日及21日發病。至於該名助理，則在8月20日才發病，即其50歲婦人是最早發病。天逸邨逸池樓在過去14日間，已先後有6名確診者。

一名84歲女患者因氣促入院，當時送往天水圍急症室接受治療。她住在天水圍栢慧豪廷9座。（資料圖片）

天水圍栢慧豪廷上榜

此外，醫管局昨日公佈，一名84歲女病人因氣促送院，由於情況危急，於是在急救房接受急救。後來發現，該名病人新型冠狀病毒的初步化驗結果呈陽性，她現時情況危殆。由於當時有4名醫護未有穿着合適防護裝備，因此需接受隔離檢疫，當中包括一名醫生、兩名護士及一名病人服務助理。

該名病人至今已正式確診，個案編號是4706，她住在天水圍栢慧豪廷9座，在8月19日起發病。

▼8.28重新開放場所▼

+ 12 + 11 + 10

紅磡花園有兩宗個案

此外，紅磡花園同日新增兩宗個案，患者分別是38及44歲女士（#4693、4694），二人均住在第一座，其中一人無病徵，另外一人則在8月22日起發病。

此外，油尖旺華寶大廈、荃灣芙蓉樓、將軍澳和明苑和逸閣、葵涌運芳洋樓亦上榜。

▼新確診個案居所分區名單▼

美孚新邨再多一名確診患者。（資料圖片）

日出康城、美孚新邨再有患者

此外，將軍澳日出康城又再度上榜，患者住在日出康城4期B晉海II 5A座，是25歲男子（#4701），他在8月17日起發病。美孚新邨再多一名確診患者，女病人現年56歲（#4709），住在美孚新邨5期。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 32 + 31 + 30

一名22歲男士報稱住在西營盤華美達海景酒店，他由印度抵港。（華美達海景酒店網站）

華美達海景酒店有住客「中招」

此外，西營盤華美達海景酒店有住客「中招」，一名22歲男患者報稱住在該酒店（#4707），屬輸入個案，他由印度抵港，並無病徵。而現時列作檢疫酒店的荃灣絲麗酒店，亦有一人確診。患者是43歲婦人（#4697），同樣由印度返港，在8月21日起發病。

據衞生防護中心公布，上述二人都是在8月14日乘坐印度航空AI314來港。