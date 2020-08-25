確診餐廳｜患者行蹤全覽　灣仔敏華冰廳　太子日昇車仔麵上榜

新冠肺炎疫情持續，衞生署今晚（25日）更新近14日內確診個案行程。據資料顯示，再有7間餐廳上榜。當中包括太子勝興樓「日昇車仔麵」、炮台山威德閣「魚事者」、九龍城「金苑粉麵」及「海南廚房」。 而連鎖餐廳方面，銅鑼灣寶漢大廈的「麥當勞」及太興集團在灣仔的「敏華冰廳」亦上榜。另有一名住在葵涌的女確診者，曾跨區到天水圍天澤商場吃「譚仔雲南米線」。

葵涌女子跨區到天水圍吃譚仔



一名36歲、住在葵涌運芳洋樓女子（#4703），在本月20日發病，為今日（25日）報告個案之一。她報稱曾在潛伏期到過天澤商場的「譚仔雲南米線」。據呈報資料，她曾在發病日或之前到過天水圍俊宏軒9座，以及觀塘港貿中心。

一確診者曾到灣仔敏華冰廳、銅鑼灣寶漢麥當勞

同在今日公布確診的37歲女子（#4695），她在上周四（20日）發病，但報稱在上周六（22日）或之前曾到過3間餐廳，包括在太子住所（華寶大廈）附近的勝興樓「日昇車仔麵」、太興集團位於灣仔Tower 535 的「敏華冰廳」，以及銅鑼灣寶漢大廈「麥當勞」。

確診中年婦發病10日始確診 曾到兩間住所附近餐廳

至於53歲、報稱住在九龍城東興大廈的確診女子（#4708），她早在8月14日發病，相隔10日，至昨日才確診，為今日報告的個案之一。

她在周一（24日）報稱，潛伏期曾到過所住大廈的地鋪食肆「金苑粉麵」，以及數分鐘步程、位於美景街的「海南廚房」，又曾到住所附近的落山道70號及76號，網上資料顯示，兩地址均有醫務診所。

▼8.28重新開放場所▼

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另一名昨日（24日）報告確診的25歲女子（#4685），報稱住長沙灣海麗邨海信樓，曾在8月17日或之前到過炮台山威德閣一間主打魚類食品的「魚事者」餐廳。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼