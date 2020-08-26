蓮塘香園圍口岸通車在即　貨運業到場探路

蓮塘／香園圍口岸今午﹙26日﹚4時正式啟用，跨境貨運業界到場「探路」準備試用新口岸。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，業界期待新口岸通車已久，認為可更方便前往粤東地區目的地，今日工會有數名司機計劃到場「探路」試用新口岸設施。 新口岸將於下午4時起供跨境貨車使用，惟有準備試車的司機表示，貨車過關前需透過手機應用程式，申報將會使用過境的關口，惟截至下午3時，該程式仍未有新口岸供選擇，最後在新口岸通車時，系統才完成更新。

廖先生準備稍後試車。（余俊亮攝）

陳迪手表示，香園圍口岸方便前往粤東地區，如惠州等，業界期待通車已久。他透露，口岸正式啟用前，兩地政府都曾先後邀請業界，到口岸試車，當時發現數個問題，例如過關時設有9個過關處，但之後行車線會改成2條，擔心出現擠塞；而且口岸設計較細，憂慮一旦管制站有車龍，便會「倒灌」堵塞香園圍公路。

專程到香園圍探路，等候試用新口岸過關的跨境貨車司機廖先生表示，過關前需事先以電話應用程式，申報所到廠房、使用關口等資料，但新口岸啟用在即，相關應用程式內，現時仍未可選擇新口岸。他擔心，如暫時填報其他口岸，日後或被內地部門秋後算賬，一度未敢提出申報。

陳迪手﹙右二﹚表示，業界期待通車已久。（余俊亮攝）

而今早特首林鄭月娥聯同廣東省委書記李希、廣東省省長馬興瑞、國務院港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧、海關總署廣東省分署主任張廣志、國家口岸辦主任黃冠勝、深圳市委書記王偉中和深圳市市長陳如桂等，於深圳蓮塘口岸的貨檢入境海關查驗車場，共同主持口岸通車儀式。



林鄭於致辭時提及，當年徵收土地作聯檢大樓而需要搬遷整條竹園村，最終得到村民的理解及配合，並和平解決。林鄭對搬村工作能順利進行，向已故鄉議局主席劉皇發，以及所有參與新口岸建設的人士，表示衷心感謝。

她又指，新口岸的貨檢設施於今日下午4時率先投入服務，貨運通關時間為每日上午7時至晚上10時。至於客運設施，相關部門將因應疫情發展和跨境防控措施檢視情況，適時啟用旅客通關服務。