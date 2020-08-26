蓮塘香園圍口岸暫准貨運通關　跨境貨車司機稱過關一度遇阻滯

蓮塘／香園圍口岸今日（26日）分階段啟用，因應本港新冠肺炎第三波疫情持續，故今日下午4時啟用後，暫只提供貨運通關服務。由於口岸尚未提供客運服務，私家車或其他類型車輛仍未能使用。 記者現場所見，有數輛貨車及貨櫃車，準時下午4時到場，利用新口岸通關「北上」。到大約傍晚6時15分，部分試驗使用新口岸的跨境貨車司機回港。有司機表示，通關過程一度遇阻滯，雖然公司已完成備案申報手續，但懷疑內地當局未及完成資料更新，一度需要在關口等候。

因應疫情發展，為減少內地和香港兩地人員的流動，今日下午口岸通車後會率先開放貨檢設施予跨境貨車使用，其他持常規配額行走新口岸的粵港跨境私家車、跨境巴士和跨境出租汽車，以及旅客通關服務則暫時不會開放。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，今日有6輛貨車試行新口岸，惟6輛車通關時，都顯示貨車未完成備案，以致未能順利過關，需由內地人員即時人手解決問題。他指，備案即運輸公司先通知內地牌頭公司，然後牌頭公司再向內地省公安廳報告，貨櫃車會行走某個口岸。

有份試行新口岸的司機鄧先生表示，早前已完成備案申報手續，行走其他口岸時，亦一直沒有同樣問題，他相信因口岸新啟用，內地當局未完成資料更新，以致一度未能順利通關。他表示，之後內地人員即時以人手協助處理，歷時約20分鐘後，順利通過內地海關。至於香港的通關程序則全程順利。

鄧先生又指，在其他陸路管制站，在通過香港海關前，都會有位置供司機調頭，一旦過關前發現申報資料出錯需離開，司機都可自行駛走以免阻塞關口。惟香園圍管制站內未有類似設計，即司機遇上報關問題，仍必須先通過香港海關，再由關員協助下，方可以離去。

陳迪手則估計，口岸通車初期宣傳或不足，建議業界可主動向內地當局了解，貨車是否已完成使用新口岸的備案手續。

另一名司機廖先生表示，離開口岸後，便隨即接駁高速公路，可遠離民居，省卻交通意外風險，之後會轉用香園圍口岸。不過他稱，由於新口岸的設備新，職員仍需時磨合，故過關手續較其他關口慢約2至3分鐘。

蓮塘香園圍口岸是港深邊界的第七個陸路口岸，口岸在香港部分為「香園圍邊境管制站」，在深圳一邊則為「蓮塘口岸」。香園圍邊境管制站於通車初期的貨運通關時間為每日上午7時至晚上10時，與鄰近文錦渡和沙頭角的邊境管制站一致。