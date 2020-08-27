新冠肺炎｜勞聯：關注無註冊制度行業　擁8牌照教練不獲發津貼

在連續幾波的肺炎疲情影響下，本港可謂百業蕭條，不少行業陷入困境，從業員生計受到嚴重打擊。有運動教練指，體育場所閉館停工至今仍是零支援，雖擁大量証書牌照仍不符合申請抗疫基金資格。有美容業從業員指，明日美容院重開後仍會有大量員工放無薪假，有推拿從業員亦指申請津貼後一直沒回音。勞聯提議向為失業、停工及放無薪假人士提供每月9000元，為期六個月的現金支援。勞聯又指政府應關注無註冊制度的行業，放寛及簡化他們申請津貼的程序。

陸小姐在康文署任教超過30年，一共考獲8個有關運動教練的牌照。惟她以工作証明及牌照憑證去申領自僱人士7500津貼時卻不獲批。（楊嘉朗攝）

港九勞工社團聯會今日（27日）聯合各未能復工的業界代表，召開記者會。其中包括運動教練專業，美容保健業，中醫養生行業及推拿理筋業等行業親述業界苦況。

從業愈30年不獲批 體適能總會不承認非會員

代表運動教練專業聯盟的陸小姐是自僱的瑜伽教練，康文署旗下體育館閉館後一直沒收入。她提到政府近日積極借用各康樂健體場所作檢測中心，嘆指復工無了期。陸小姐在康文署任教超過30年，本來亦曾在中國香港體適能總會，康文署及仁濟醫院參與不同運動教練課程，一共考獲8個牌照。惟她以工作証明及牌照憑證去申領自僱人士7500津貼時卻不獲批。原因是她並非體適能總會的會員，總會不承認其牌照資格，故抗疫基金回覆指申請失敗。從事體能教練及游泳教練十多年的自僱人士鄧先生亦有相同困難，他們皆指曾是總會會員，只是沒有續會，認為有大量憑證證明自己是合資格教練，應該合資格領津貼，又指體適能總會做法「不公道」。

重開美容院不等於復工 望加快審批

代表香港美容保健業的廖小姐指，雖然明日（28日）美容院將重開，但僱主怕客人擔心身體接觸，只開放用儀器間接接觸客人的服務，她預計仍會有過半同事繼續放無薪假。她又指保健行業大都沒穩定僱主，很多時候「 自己租場做」，在申請津貼上十分困難。推拿行業發言人又指業內申請進度緩慢，很多業者申請後也沒回音。

努聯：第三輪基金應關注無實際註冊制度行業 倡設培訓課程

勞聯主席林振昇提到香港有不少行業無實際註冊制度，亦無一個牌照證明，但他們確確實實在從事該行業，希望第三輪的抗疫基金可以簡化申請津貼的程序，提供較簡單的工作證明，或租用場所證明即可，以保障某些還沒有註冊制度的行業。除了向受限聚令影響生計人士派發一萬元應急基金及向失業、停工及放無薪假人士提供每月9,000元，為期六個月的現金支援。勞聯副主席譚金蓮又提議政府可以開增設針對性培訓課程，讓受疫情影響未能復工的業者進修，提升技能及避免生疏，並於完成後派發1萬元津貼。