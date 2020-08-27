醫學會促全民檢測與常規檢測同步進行　明天起放寬措施時間不理想

全民檢測將於下周二（9月2日）展開，香港醫學會今天（27日）表示，全民檢測不可取代為高風險人士進行的常規檢測，當局須確保醫護人員和市民，不會在檢測過程中交叉感染。 對於瑞典政府指華大基因有3700多個檢測套裝，出現假陽性反應。醫學會表示，相關檢測用品應已獲得世衛認可，事件也可能和該社群的流行率低有關，檢測目的若為找出所有病人，會將陽性反應標準稍降，於是有假陽性情況。對於政府明天起放寬防疫措施，有醫生認為，時間上不太理想和尷尬，或影響市民參與檢測意欲。

醫學會今天（27日）表示全民檢測不可取替為高風險人士進行的常規性檢測。（高仲明攝）

政府於下周二展開「普及社區監測計劃」，為市民提供一次免費自願新冠肺炎病毒檢測，市民本周六起可網上預約登記，政府未公布檢測地點。

傳染病顧問委員會聯席主席、傳染病專科醫生曾祈殷在記者會上表示，一次大規模的全民檢測不能取代為高風險人士進行的常規檢測，認為是「兩條隊」的做法。政府應繼續為安老院職員和的士司機等人士，提供免費自願常規測試，以及修補和加強在邊境的把關工作，不容有任何漏洞。

曾祈殷認為政府明天起放寬防疫措施在時間上不太理想和尷尬，或影響市民參與檢測的意欲。（高仲明攝）

曾祈殷呼籲政府在進行鼻腔和咽喉拭子檢測，須確保有足夠感染控制措施，保障醫護人員和市民安全，包括足夠防護裝備同清晰指引予醫護人員，避免潛在風險和交叉感染。

第三波疫情有回落跡象，曾祈殷認為不可自滿，建議當局增加資源和人手巡查，為可能出現的第四波疫情作追蹤工作，以及為開學做好準備。他強調市民檢測結果陰性後，不要以為無事放下防疫意識，指出「一次陰性結果不代表永恆 」。傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠表示，醫學會和醫管局將探討精神健康公私營合作計劃。

在港協助全民檢測的華昇診斷中心，其所屬的華大基因被瑞典政府指有3700多個檢測套裝測出假陽性。曾祈殷說，華大基因產品得到世界衛生組織認可，相信檢測病毒是遵照世衛基因圖譜研發試劑，估計可能因為品質控制或批次有問題，有待政府回應。

傳染病顧問委員會聯席主席陳子泰表示，事件也可能和該社群的流行率低有關。檢測目的若是找出所有病人，會將陽性反應標準稍降，於是有假陽性。傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠說所有測試都有機會出現類似情況。

陳以誠表示，疫情下醫學會和醫管局將探討精神健康公私營合作計劃。（高仲明攝）

曾祈殷認為政府明天起放寬防疫措施在時間上不太理想和尷尬，或影響市民參與檢測的意欲，提出屆時確診數字難以估計是源於放寬措施抑或是全民檢測。他最希望透過全民檢測找到一些隱性患者是來自未知的群組，將其納入恆常檢測人士。在疫苗未面世，他指仍然應該繼續做不同規模的檢測，高風險和邊境過關人士不應獲豁免，即使有疫苗，最早明年年中才可掌握抗體成效。