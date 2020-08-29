全民檢測｜退休護士重出江湖做採樣員：醫護人員要盡自己責任

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於下周二（9月1日）展開，6,000多名醫護及相關學科學生等已報名參與採樣工作。香港醫學專科學院、香港護理專科學院等，近日為約2,000名採樣員開設訓練課程，教導感染控制及採樣知識。 數十人今早（29日）到麗閣社區會堂參加其中一個訓練課程，當中有退休護士出席，稱是醫護責任驅使他們「重出江湖」為市民服務，又指為第三波疫情感痛心，因此與其閒賦在家，不如抽空為抗疫出一分力。擔任訓練導師的伊利沙伯醫院手術室麻醉科醫生周先生表示，希望全民檢測能找到隱形患者，「搵得一個得一個，盡快控制疫情。」

8月29日，數十人到麗閣社區會堂參加訓練，進入前由工作檢測體溫。（梁鵬威攝）

學護：實習時試過咽喉採樣 有實戰經驗

至少數十人今早到麗閣社區會堂參加訓練，當中有待業及退休人士。羅先生從前是精神科護士，退休約10年，他表示這次參加採樣，是因為覺得「醫護人員要盡自己責任，為大家服務」，又稱絕對支持全民檢測。

另一參加者郭太亦是退休護士，她說與其閒賦在家，不如抽空為抗疫出一分力，「第三波疫情爆到咁，人人都好心痛。退休之後都係喺屋企，所以都想出嚟幫手。」

李小姐是護理學系準五年級生，坦言平常到醫院實習是無薪，而這次參與採樣的時薪達300元，便吸引她報名。她表示，今日的課堂不設學員互相採樣環節，只能看導師示範，「對着空氣撩」，但她從前實習時嘗試過咽喉採樣，已有實戰經驗。

8月29日，數十人參與全民檢測的醫護人員，到麗閣社區會堂參加訓練。（梁鵬威攝）

護理系畢業一年的鄧小姐在，現未找到適合工作，她指近日空閒時間較多，而採樣員的薪金頗理想，因此報名參加。她又稱，距離檢測開始剩下兩天，但政府尚未公布更表，未知將能工作多少天。

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課程導師曾為一名確診者做手術：隱形患者搵得一個得一個

伊利沙伯醫院手術室麻醉科醫生周先生今日到中心擔任導師。他稱伊院的患者數目眾多，而他早前曾為一名確診者做手術，當時心情十分緊張，手術終順利進行，故他這次「希望幫到幾多得幾多，搵得一個得一個（隱形患者），盡快控制疫情。」對於有學生經驗不足、未曾動手採樣，他坦言擔心，唯有希望屆時隊長能好好監察。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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▼01實測咽喉拭子採樣▼